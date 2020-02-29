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29 февраля 2020, 16:18 10

Пограничники не пустили в Украину главреда RTVI Алексея Пивоварова

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29 февраля 2020, 16:18 10
Читайте також українською мовою
Украинские пограничники не пустили в страну российского журналиста, главреда RTVI Алексея Пивоварова
Украинские пограничники не пустили в страну российского журналиста, главреда RTVI Алексея Пивоварова

Эту информацию Крым.Реалии сообщили источники в Госпогранслужбе Украины, пишет RegioNews.

По их версии, Пивоваров не смог подтвердить цель своего приезда.

Пивоваров также сообщил в Facebook, что его не пустили в Украину.

"Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили. Сперва – вежливое собеседование: посмотрели вместе "Редакцию" (YouTube-канал Пивоварова – ред.), поулыбались... Потом полтора часа ожидания на скамеечке. В итоге три грустных пограничника вручили мне постановление о том, что я не смог подтвердить причину пребывания в Украине. Это обычная формулировка, если нет денег или обратного билета", – написал Пивоваров.

По его словам, у него было приглашение в Украину и где остановиться.


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