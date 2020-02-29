Пограничники не пустили в Украину главреда RTVI Алексея Пивоварова
Эту информацию Крым.Реалии сообщили источники в Госпогранслужбе Украины, пишет RegioNews.
По их версии, Пивоваров не смог подтвердить цель своего приезда.
Пивоваров также сообщил в Facebook, что его не пустили в Украину.
"Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили. Сперва – вежливое собеседование: посмотрели вместе "Редакцию" (YouTube-канал Пивоварова – ред.), поулыбались... Потом полтора часа ожидания на скамеечке. В итоге три грустных пограничника вручили мне постановление о том, что я не смог подтвердить причину пребывания в Украине. Это обычная формулировка, если нет денег или обратного билета", – написал Пивоваров.
По его словам, у него было приглашение в Украину и где остановиться.
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 18:26 29 февраля 16 участников столкновений в Жмеринском городском совете отправили под арест
- 18:12 29 февраля Взлом табло Одесского аэропорта: прокуратура хочет арестовать имущество членов "Кибер Альянса"
- 17:59 29 февраля Черниговская ОГА получила нового первого заместителя
- 17:48 29 февраля В Харькове разбили палатку "Партии Шария": пострадали два человека
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 19:22 22 февраля Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
- 14:19 23 февраля Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
- 13:59 22 февраля Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни
- 17:38 23 февраля Видео из Новых Санжар: как эвакуированным доставляют еду