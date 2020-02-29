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29 февраля 2020, 15:59 5

Экснардеп Иван Рыбак занялся рыбоводством

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29 февраля 2020, 15:59 5
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Бывший буковинский нардеп Иван Рыбак начал собственный семейный бизнес по выращиванию рыбы
Бывший буковинский нардеп Иван Рыбак начал собственный семейный бизнес по выращиванию рыбы

Об этом Иван Рыбак написал на своей странице в Facebook.

В соцмережах "сміються" над Михайлом Гаврилюком, що він пішов працювати таксистом у Києві. В день завершення моєї...

Опубліковано Ivan Rybak Пʼятниця, 28 лютого 2020 р.

"В день завершения моей депутатской каденции я взялся за семейный бизнес. Сегодня мы реализуем высококачественную рыбную продукцию, имеем собственную торговую марку и создаем рабочие места. И мне не стыдно.

Чистая окружающая среда, бережливое использование ресурсов вот что стало основой нашего бизнеса. Системы замкнутого водоснабжения и использования экологически чистых кормов стали системообразующими в нашей деятельности.

Привлечение специалистов в том числе с перемещенных лиц из ОРДЛО имеющие в этом практический опыт, благодаря сотрудничеству с научными организаци мы такими как институт рыбного хозяйства Украины, дали нам практический результат. Сегодня мы научились выращивать зарыбка и получать икру, мы готовы реализовывать товарную рыбную продукцию имея сертификаты ее качества ", - написал Рыбак.

Также бывший нардеп написал, что "отсутствие поддержки государством своего производителя жестко бьет по национальному производителю, особенно когда украинским школьникам или больным в больницах" впаривают" якобы дешевого малазийского, вьетнамского или аргентинского хека трижды, а то и больше раз размороженного НЕ дешевого, но мы справляемся, трудно работая ".

"Понять состояние дел в государстве ты можешь только тогда, когда сталкиваешься с реальными законами и чувствуешь их на себе", - подытожил бывший нардеп.


Иван Рыбак
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