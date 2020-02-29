Экснардеп Иван Рыбак занялся рыбоводством
Об этом Иван Рыбак написал на своей странице в Facebook.
В соцмережах "сміються" над Михайлом Гаврилюком, що він пішов працювати таксистом у Києві. В день завершення моєї...Опубліковано Ivan Rybak Пʼятниця, 28 лютого 2020 р.
"В день завершения моей депутатской каденции я взялся за семейный бизнес. Сегодня мы реализуем высококачественную рыбную продукцию, имеем собственную торговую марку и создаем рабочие места. И мне не стыдно.
Чистая окружающая среда, бережливое использование ресурсов вот что стало основой нашего бизнеса. Системы замкнутого водоснабжения и использования экологически чистых кормов стали системообразующими в нашей деятельности.
Привлечение специалистов в том числе с перемещенных лиц из ОРДЛО имеющие в этом практический опыт, благодаря сотрудничеству с научными организаци мы такими как институт рыбного хозяйства Украины, дали нам практический результат. Сегодня мы научились выращивать зарыбка и получать икру, мы готовы реализовывать товарную рыбную продукцию имея сертификаты ее качества ", - написал Рыбак.
Также бывший нардеп написал, что "отсутствие поддержки государством своего производителя жестко бьет по национальному производителю, особенно когда украинским школьникам или больным в больницах" впаривают" якобы дешевого малазийского, вьетнамского или аргентинского хека трижды, а то и больше раз размороженного НЕ дешевого, но мы справляемся, трудно работая ".
"Понять состояние дел в государстве ты можешь только тогда, когда сталкиваешься с реальными законами и чувствуешь их на себе", - подытожил бывший нардеп.
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