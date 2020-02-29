19:44  29 февраля
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
18:12  29 февраля
Взлом табло Одесского аэропорта: прокуратура хочет арестовать имущество членов "Кибер Альянса" 
17:48  29 февраля
В Харькове разбили палатку "Партии Шария": пострадали два человека
UA | RU
UA | RU
29 февраля 2020, 15:22 13

МВФ условно одобрил 5,5 милларда долларов кредита для Украины

Читайте також
українською мовою
29 февраля 2020, 15:22 13
Читайте також українською мовою
Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о прогрессе в переговорах с Украиной
Йоста Люнгман (Фото: slovoidilo.ua)
Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о прогрессе в переговорах с Украиной

Об этом передает Reuters, пишет RegioNews.

"Команда специалистов МВФ, которая посетила Киев, достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержание роста и обеспечение стабильности", — подчеркнул Люнгман.

По словам постоянного представителя МВФ, обсуждение продолжится в ближайшие дни.

"МВФ дал условное одобрение для новой кредитной программы для Украины на сумму $5,5 млрд., но его выплаты зависят от результатов работы Киева в проведении реформ. МВФ также хочет, чтобы парламент принял специальный закон о банковском деле", — отметил Люнгман.


МВФ
В МВФ рассказали, какими путями может развиваться украинская экономика
19 февраля 2020, 20:38
Зеленский в Мюнхене отметил "дружеские отношения" с МВФ
15 февраля 2020, 11:41
В МВФ застопорились с помощью в $5 млрд для Украины
13 февраля 2020, 19:07
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
23 февраля 2020, 14:19
Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни
22 февраля 2020, 13:59
Видео из Новых Санжар: как эвакуированным доставляют еду
23 февраля 2020, 17:38
Последние Популярные
Виктор Таран
Мустафа Найем
Всеволод Полищук
Все блоги »
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »