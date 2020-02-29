МВФ условно одобрил 5,5 милларда долларов кредита для Украины

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о прогрессе в переговорах с Украиной

Йоста Люнгман (Фото: slovoidilo.ua)

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о прогрессе в переговорах с Украиной

Об этом передает Reuters, пишет RegioNews. "Команда специалистов МВФ, которая посетила Киев, достигла существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержание роста и обеспечение стабильности", — подчеркнул Люнгман. По словам постоянного представителя МВФ, обсуждение продолжится в ближайшие дни. "МВФ дал условное одобрение для новой кредитной программы для Украины на сумму $5,5 млрд., но его выплаты зависят от результатов работы Киева в проведении реформ. МВФ также хочет, чтобы парламент принял специальный закон о банковском деле", — отметил Люнгман.

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