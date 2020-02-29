Под Мариуполем задержали двух участников вооруженных формирований РФ

Правоохранители из состава Объединенных сил в Донецкой области задержали двух граждан вероятно причастных к вооруженных формирований Российской Федерации

Правоохранители из состава Объединенных сил в Донецкой области задержали двух граждан вероятно причастных к вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом, пишет RegioNews, говорится на Facebook странице Операции объединенных сил.

На блокпосту, расположенном на въезде в город Мариуполь, военнослужащими подразделения Национальной гвардии из состава Объединенных сил для проверки документов были остановлены рейсовые автобусы сообщением "Мариуполь - Константиновка" и "Новотроицкое - Мариуполь", где в качестве пассажиров находились граждане, которые по поисковой базой Национальной полиции Украины в Донецкой области причастны к вооруженным формирований Российской Федерации.

Данные граждане были задержаны военнослужащими по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.260 УК "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" и переданы сотрудниками Нацполиции в Донецкой области для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.