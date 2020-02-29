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29 февраля 2020, 15:09 17

Под Мариуполем задержали двух участников вооруженных формирований РФ

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29 февраля 2020, 15:09 17
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Правоохранители из состава Объединенных сил в Донецкой области задержали двух граждан вероятно причастных к вооруженных формирований Российской Федерации
Правоохранители из состава Объединенных сил в Донецкой области задержали двух граждан вероятно причастных к вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом, пишет RegioNews, говорится на Facebook странице Операции объединенных сил.

Правоохоронці зі складу Об’єднаних сил на Донеччині затримали двох громадян ймовірно причетних до збройних формувань...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 29 лютого 2020 р.

На блокпосту, расположенном на въезде в город Мариуполь, военнослужащими подразделения Национальной гвардии из состава Объединенных сил для проверки документов были остановлены рейсовые автобусы сообщением "Мариуполь - Константиновка" и "Новотроицкое - Мариуполь", где в качестве пассажиров находились граждане, которые по поисковой базой Национальной полиции Украины в Донецкой области причастны к вооруженным формирований Российской Федерации.

Данные граждане были задержаны военнослужащими по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.260 УК "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" и переданы сотрудниками Нацполиции в Донецкой области для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.


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