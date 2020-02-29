МЗС опроверг слухи о визите Трампа в Украину
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".
"Президент США приглашен в Украину, также приглашен и премьер-министр Великобритании, и как раз о них обоих говорилось в статье The Guardian, которая не подтверждена официальным каналам", - сказал Пристайко в эфире телеканала "Интер" вечером в пятницу .
Напомним, в публикации The Guardian говорилось, что лидеры США и Великобритании могут 8 мая посетить Украину для участия в торжествах, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны, а на следующий день улететь в Москву.
Дональда Трампа, Бориса Джонсона и канцлера Германии Ангелу Меркель пригласили в Москву для участия в церемониях 9 мая. Дипломаты из этих стран пытаются согласовать позицию, чтобы почтить жертв в 75-годовщину Второй мировой, но чтобы Россия не использовала это событие в свою пользу.
Среди вариантов, утверждают источники издания, является "сбалансирование" посещения Москвы участием в церемониях, которые состоятся в Украине накануне, 8 мая.
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 18:26 29 февраля 16 участников столкновений в Жмеринском городском совете отправили под арест
- 18:12 29 февраля Взлом табло Одесского аэропорта: прокуратура хочет арестовать имущество членов "Кибер Альянса"
- 17:59 29 февраля Черниговская ОГА получила нового первого заместителя
- 17:48 29 февраля В Харькове разбили палатку "Партии Шария": пострадали два человека
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 19:22 22 февраля Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
- 14:19 23 февраля Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
- 13:59 22 февраля Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни
- 17:38 23 февраля Видео из Новых Санжар: как эвакуированным доставляют еду