В России состоялись марши памяти Бориса Немцова
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на российские СМИ, пишет RegioNews.
Еще около 13 часов (по московскому времени) участники начали собираться на Страстном бульваре, чтобы все желающие успели пройти через рамки до 14 часов.
"Это будет политический марш, основная цель которого - требование сменяемости власти в России и выступление против узурпации. В конце концов, именно этого и добивался Борис Немцов, за это он отдал свою жизнь", - говорится в приглашении на мероприятие в Facebook.
Как сообщается, в акции участвуют почти десять тысяч человек. Марш согласован, заявленная численность участников - 30 тысяч. Участники пройдут от Страстного бульвара по внутренней стороне бульварного кольца, затем по проспекту Академика Сахарова почти до пересечения с Садовым кольцом. По заявленному маршруту уже утром стояли автозаки.
Участники пришли с политическими лозунгами: "Нет политическим убийствам", "Свободу политзаключенным", "Борись за конституцию". Этот марш также во многом посвящен требованиям прекратить "московское дело", дело "Сети" (организация признана в России террористической и запрещена) и освободить политических заключенных.
Марш памяти Бориса Немцова также прошел сегодня в Петербурге. Там во время шествия правоохранители задержали шестерых участников. Причиной задержаний стали плакать участников акции, которые, по мнению полиции, не соответствовали теме мероприятия.
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 18:26 29 февраля 16 участников столкновений в Жмеринском городском совете отправили под арест
- 18:12 29 февраля Взлом табло Одесского аэропорта: прокуратура хочет арестовать имущество членов "Кибер Альянса"
- 17:59 29 февраля Черниговская ОГА получила нового первого заместителя
- 17:48 29 февраля В Харькове разбили палатку "Партии Шария": пострадали два человека
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 19:22 22 февраля Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
- 14:19 23 февраля Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
- 13:59 22 февраля Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни
- 17:38 23 февраля Видео из Новых Санжар: как эвакуированным доставляют еду