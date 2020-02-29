В России состоялись марши памяти Бориса Немцова

В Москве начался марш памяти российского оппозиционного политика Бориса Немцова, приуроченный к пятой годовщине его убийства

Фото: Влад Докшин ("Новая газета")

В Москве начался марш памяти российского оппозиционного политика Бориса Немцова, приуроченный к пятой годовщине его убийства

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на российские СМИ, пишет RegioNews.

Еще около 13 часов (по московскому времени) участники начали собираться на Страстном бульваре, чтобы все желающие успели пройти через рамки до 14 часов.

"Это будет политический марш, основная цель которого - требование сменяемости власти в России и выступление против узурпации. В конце концов, именно этого и добивался Борис Немцов, за это он отдал свою жизнь", - говорится в приглашении на мероприятие в Facebook.

Как сообщается, в акции участвуют почти десять тысяч человек. Марш согласован, заявленная численность участников - 30 тысяч. Участники пройдут от Страстного бульвара по внутренней стороне бульварного кольца, затем по проспекту Академика Сахарова почти до пересечения с Садовым кольцом. По заявленному маршруту уже утром стояли автозаки.

Участники пришли с политическими лозунгами: "Нет политическим убийствам", "Свободу политзаключенным", "Борись за конституцию". Этот марш также во многом посвящен требованиям прекратить "московское дело", дело "Сети" (организация признана в России террористической и запрещена) и освободить политических заключенных.

Марш памяти Бориса Немцова также прошел сегодня в Петербурге. Там во время шествия правоохранители задержали шестерых участников. Причиной задержаний стали плакать участников акции, которые, по мнению полиции, не соответствовали теме мероприятия.