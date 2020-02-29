Задержанные в Азовском море рыбаки вернулись домой

Государственная пограничная служба сообщила о доставке в Бердянск рыболовного судна, которое задержали в Азовском море российские пограничники

Государственная пограничная служба сообщила о доставке в Бердянск рыболовного судна, которое задержали в Азовском море российские пограничники

Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы, пишет RegioNews.

"Сегодня утром на пост технического наблюдения Госпогранслужбы поступила информация, что корабли БУ ПС ФСБ РФ доставят в район системы разделения движения в Азовском море малое плавсредство с украинскими гражданами, задержанное ими 14 февраля этого года. Уже через несколько часов, на расстоянии около 10 морских миль от порта Бердянск, тактическая группа катеров Мариупольского отряда Морской охраны, которая несла службу в данном районе, обнаружила корабли БУ ПС ФСБ РФ, от которых в сторону украинского берега направлялось малое плавсредство. По мере приближения оно был распознано как ЯЗП-0901, на борту которого находились 4 человека", - говорится в сообщении.

По этим данным, сейчас устанавливаются обстоятельства задержания этих граждан российской стороной, за нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море каждого из рыбаков привлечены к административной ответственности, а на плавсредство наложен запрет выхода в море сроком на 30 суток.

ФСБ России в Крыму и Севастополе 15 февраля сообщила о задержании в Азовском море судна с четырьмя гражданами Украины на борту. Подконтрольная России омбудсмен Крыма Лариса Опанасюк сказала, что команда украинского судна в Азовском море задержана на 48 часов. Позже в ФСБ сказали, что капитан задержанного в Азовском море судна признал свою вину на допросе.

16 февраля Керченский городской суд арестовал на 10 суток четырех граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море "за незаконный вылов рыбы".

25 февраля рыбаки вышли из-под ареста.

Украинская прокуратура Автономной Республики Крым 15 февраля открыла уголовное производство Украины по факту незаконного захвата "сотрудниками пограничного управления ФСБ России" украинского судна с четырьмя людьми на борту.