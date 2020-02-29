Государственное бюро расследований начало ежемесячные отчеты о состоянии расследования "дел Майдана"

По версии ГБР, это решили сделать для открытого информирования общества

На фото: Ирина Венедиктова

По версии ГБР, это решили сделать для открытого информирования общества

Об этом сообщается на официальном сайте бюро, пишет RegioNews.

"С целью открытого информирования общества о состоянии досудебного расследования преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, ГБР начало ежемесячные отчеты о "делах Майдана" ", - пояснили в ГБР.

Так, и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова в обращении отчиталась перед семьями Героев Небесной Сотни и общественностью о том, что было сделано бюро в феврале.

"В производстве специального подразделения Государственного бюро расследований по расследованию "дел Майдана" по состоянию на конец февраля находится 51 уголовное производство", - утверждает она.

Напомним, ранее сообщалось, что Ирина Венедиктова заявила, что выступает за отмену амнистии для участников событий на Майдане в 2013-2014 году.