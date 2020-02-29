09:58  29 февраля
Коронавирус добрался до Монако и Северной Калифорнии
12:42  29 февраля
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
11:49  29 февраля
Украина получит вторую партию противотанковых ракетных комплексов Javelin
UA | RU
UA | RU
29 февраля 2020, 13:18

Государственное бюро расследований начало ежемесячные отчеты о состоянии расследования "дел Майдана"

Читайте також
українською мовою
29 февраля 2020, 13:18
Читайте також українською мовою
По версии ГБР, это решили сделать для открытого информирования общества
На фото: Ирина Венедиктова
По версии ГБР, это решили сделать для открытого информирования общества

Об этом сообщается на официальном сайте бюро, пишет RegioNews.

"С целью открытого информирования общества о состоянии досудебного расследования преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, ГБР начало ежемесячные отчеты о "делах Майдана" ", - пояснили в ГБР.

Так, и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова в обращении отчиталась перед семьями Героев Небесной Сотни и общественностью о том, что было сделано бюро в феврале.

"В производстве специального подразделения Государственного бюро расследований по расследованию "дел Майдана" по состоянию на конец февраля находится 51 уголовное производство", - утверждает она.

Напомним, ранее сообщалось, что Ирина Венедиктова заявила, что выступает за отмену амнистии для участников событий на Майдане в 2013-2014 году.


ДБР майдан
Украина отмечает шестую годовщину расстрелов на Майдане
18 февраля 2020, 12:20
Госбюро расследований возбудило очередное дело в отношении Майдана
17 февраля 2020, 17:51
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
23 февраля 2020, 14:19
Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни
22 февраля 2020, 13:59
Видео из Новых Санжар: как эвакуированным доставляют еду
23 февраля 2020, 17:38
Последние Популярные
Виктор Таран
Мустафа Найем
Всеволод Полищук
Все блоги »
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Козицкий Максим Зиновьевич
Председатель Львовской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »