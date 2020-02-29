Государственное бюро расследований начало ежемесячные отчеты о состоянии расследования "дел Майдана"
Об этом сообщается на официальном сайте бюро, пишет RegioNews.
"С целью открытого информирования общества о состоянии досудебного расследования преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, ГБР начало ежемесячные отчеты о "делах Майдана" ", - пояснили в ГБР.
Так, и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова в обращении отчиталась перед семьями Героев Небесной Сотни и общественностью о том, что было сделано бюро в феврале.
"В производстве специального подразделения Государственного бюро расследований по расследованию "дел Майдана" по состоянию на конец февраля находится 51 уголовное производство", - утверждает она.
Напомним, ранее сообщалось, что Ирина Венедиктова заявила, что выступает за отмену амнистии для участников событий на Майдане в 2013-2014 году.
- 14:30 29 февраля В России состоялись марши памяти Бориса Немцова
- 13:35 29 февраля Задержанные в Азовском море рыбаки вернулись домой
- 13:29 29 февраля С 1 марта украинцы смогут ездить в Россию только с биометрическим паспортом
- 13:18 29 февраля Государственное бюро расследований начало ежемесячные отчеты о состоянии расследования "дел Майдана"
- 13:13 29 февраля Коронавирус: украинцам рекомендуют воздержаться от визитов во Францию
- 12:51 29 февраля На внеочередном заседании Верховной Рады будут голосовать за отставку Гончарука
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 19:22 22 февраля Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
- 14:19 23 февраля Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
- 13:59 22 февраля Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни
- 17:38 23 февраля Видео из Новых Санжар: как эвакуированным доставляют еду