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29 февраля 2020, 13:13 5

Коронавирус: украинцам рекомендуют воздержаться от визитов во Францию

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29 февраля 2020, 13:13 5
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Посольство Украины во Франции рекомендует украинском, принадлежащих к наиболее уязвимым категориям, избегать регионов, где зафиксированы случаи коронавируса Covid-19
Посольство Украины во Франции рекомендует украинском, принадлежащих к наиболее уязвимым категориям, избегать регионов, где зафиксированы случаи коронавируса Covid-19

Об этом говорится на сайте МИД, пишет RegioNews.

"В связи с увеличением на территории Франции количества случаев респираторных заболеваний, вызванных коронавируса (Covid-19), посольство Украины во Франции рекомендует гражданам Украины, которые находятся в этой стране, или намерены ее посетить, и которые относятся к наиболее уязвимых категорий (престарелых и имеющих хронические заболевания), соблюдать рекомендации по мерам защиты от заражения болезнью, в частности - избегать регионов (Oise, Somme, Haute Savoie, Alpes Maritimes), где зафиксированы случаи заболеваний, избегать контактов с бо рифмы людьми, не посещать массовые мероприятия, пользоваться защитными масками в местах скопления людей, соблюдать личную гигиену", - говорится в сообщении.

В случае обнаружения повышенной температуры и симптомов простуды во время пребывания во Франции гражданам Украины рекомендуется ограничить передвижения и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение или позвонить по телефону 15.

Напомним: 28 февраля во Франции зарегистрировали еще 19 новых случаев заболевания Covid-19. Общее количество инфицированных в стране возросло до 57.


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