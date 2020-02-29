Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ZN.UA.
По словам источника из Офиса президента, Зеленский сообщил о том, что Коломойский был крайне недоволен этими кадровыми изменениями, и поинтересовался причинами, которые сподвигли Гончарука их совершить. В ответ Алексей Гончарук заявил, что ему непонятна генеральная линия: то мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим.
"Если я что-то неправильно понимаю, так может быть я пошел? (в отставку - ред.)", - задал вопрос, по словам источника, премьер-министр президенту Зеленскому.
Как сообщалось, Кабмин принял решение о смене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые готовят к приватизации. Решение о смене менеджмента предприятий принято Фондом госимущества, чтобы ускорить подготовку этих предприятий к приватизации.
Из некогда прибыльного, "Центрэнерго" стало глубоко убыточным. Убытки "Центрэнерго", по итогам 2019 года могут составит 2,5 млрд.
На предприятии Центреэнерго после прихода "смотрящих" Коломойского (после выборов в 2019 году - ред.) работало сразу несколько схем - по поставкам угля и по электроэнергии. На "Центрэнерго" поставляли уголь (как подозревается, из Беларуси, России и неподконтрольных территорий Донбасса) многочисленные фирмы-прокладки. Параллельно шли поставки электроэнергии по сниженному тарифу на ферросплавы комбинаты, входящие в орбиту влияния Коломойского (в частности, Никопольский комбинат). Говорили также о подготовке приватизации "Центрэнерго" в пользу Коломойского.
Однако 26 февраля Кабмин сменил руководство "Центрэнерго". Новым главой госпредприятия стал Александр Корчинский, в прошлом - исполняющий обязанности директора "Ривнетеплоэнерго" и гендиректор компании "ТехНова" (производство тепловой энергии), а также экс-директор компании "Укртеплоэнерго".
Из-за смены руководства Коломойский рискует полностью потерять контроль над энергокомпанией.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский якобы под принуждением олигарха Игоря Коломойского во вторник, 4 марта, отправит в отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
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