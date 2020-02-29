Дело "Краян": Апелляцию на приговор Труханову будут рассматривать в видеорежиме

Апелляционная палата ВАКС рассмотрит в режиме видеоконференции апелляционную жалобу САП на оправдательный приговор мэру Одессы Геннадия Труханова и еще семи фигурантам дела о покупке завода "Краян"

Апелляционная палата ВАКС рассмотрит в режиме видеоконференции апелляционную жалобу САП на оправдательный приговор мэру Одессы Геннадия Труханова и еще семи фигурантам дела о покупке завода "Краян"

Соответствующее решение приняла коллегия судей под председательством судьи Виктора Панкулича, передает RegioNews со ссылкой на LB.ua.

В следующем заседании 13 марта фигуранты дела будут участвовать дистанционно из Приморского райсуда Одессы.

Прокурор САП Виктор Мусияка возразил по поводу этого ходатайства, поскольку озвученные адвокатами основания для видеоконференции не соответствуют Уголовному процессуальному кодексу. В частности, Труханов ссылался на диджитализацию, проблемы с Хаджибейской дамбой, коронавирус и погодные условия.

"Сегодня был гололед, мы почти слетели с трассы, когда ехали сюда из Одессы, и спасали мотоциклиста. А если кто-то попадет в больницу из-за такого, вы снова будете говорить о затягивании процесса? Мы же не в каменном веке живем. Отношение такое, что мы уже заключенные, и нас цепями приковывают к этому суду. Прошу разрешить видеосвязь ", - сказал мэр Одессы.

Судья отметил, что если адвокаты воспользуются этим для очередного затягивания, то режим видео отменят, а заседание назначать день в день. Дело в том, что уже третье заседание суд не может перейти к рассмотрению апелляционной жалобы прокуроров по существу, поскольку защитники подают множество процессуальных ходатайств и заявлений.

В частности, вчера адвокаты обвиняемых подали шесть заявлений подряд об отводе как судебной коллегии, так и отдельных судей. В частности, по их мнению, судья Панаид якобы не имеет 5 лет судейского стажа, поскольку осуществлял правосудие в ВАКС 4 года и 11 месяцев. Впрочем, судья отметил, что "осуществлять правосудие" и быть судьей - разные вещи, а также о наличии достаточного стажа свидетельствует успешное прохождение конкурса в ВАКС, где требованием был 5-летний стаж.

Также адвокат Лысенко просил отвода судей, поскольку ВАКС якобы "неконституционный, как и коллегия неконституционно". Кроме того, адвокаты требовали отвести председательствующего судью Панкулич, поскольку якобы он взял на себя полномочия секретаря, когда подписывал судебные повестки.

Прокурор, в свою очередь, считает заявления об отводе злоупотреблением и затягиванием рассмотрения. Все шесть заявлений об отводе были отклонены.

Кроме этого, обвиняемая Галина Богданова отказалась от всех трех своих адвокатов, ее новый адвокат Дмитрий Щербань просил отложить рассмотрение, чтобы ознакомиться с оправдательным приговором, апелляционной жалобой и подать на нее возражения. Однако прокурор подчеркнул, что оснований для этого нет, поскольку адвокат в разумные сроки в порядке ознакомления до следующего заседания может ознакомиться с материалами дела. Судья отказал адвокату в перерыве.

Судебное заседание длилось десять часов.

Напомним, 9 июля Малиновский районный суд Одессы оправдал Труханова, обвиняемого в завладении 92,7 млн грн гривен средств местного бюджета при покупке здания завода "Краян". Аналогичный вердикт суда принят в отношении заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана и других обвиняемых: Алексея Спектора, Василия Шкряба, Владимира Радионова, Петра Загодиренко, Игоря Кравченко и Галины Богдановой. Суд также отменил меры, действующие в отношении подсудимых.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала это решение.