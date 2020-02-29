Украина получит вторую партию противотанковых ракетных комплексов Javelin

Комплексы будут производить в городе Тусон (штат Аризона). С этой целью из американского бюджета выделено 18,4 млн долларов. Ожидаемая дата завершения производства - 25 июня 2020 года

Комплексы будут производить в городе Тусон (штат Аризона). С этой целью из американского бюджета выделено 18,4 млн долларов. Ожидаемая дата завершения производства - 25 июня 2020 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Пентагона. "Компания Raytheon / Lockheed Martin Javelin", город Тусон, Аризона получила 18 млн 431 тысячу 215 долларов в соответствии с контрактом W31P4Q-19-C-0059", - говорится в сообщении. Отмечается, что компания "Raytheon - Lockheed Martin" займется производством ракетных комплексов "Javelin" также для Австралии, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катара, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Турции, Франции, Чехии и Эстонии. Америка начнет финансирование утвержденной ранее в бюджете 2020 оборонной помощи Украине уже в феврале, причем основной акцент будет сделан на усилении Военно-морских сил Украины. Напомним, 17 декабря 2019 года США согласовали свой оборонный бюджет на 2020 год, в который заложили 300 млн долларов на нужды украинской армии. А 26 декабря 2019 Украина заключила новый контракт на поставку второй партии противотанкових ракетных комплексов "Javelin" производства США.

.