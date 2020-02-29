Люстрированного прокурора Киева восстановили в должности

Днепропетровский окружной админсуд своим решением восстановил в должности прокурора Киева, уволенного в 2015 году по закону об очищении власти

Днепропетровский окружной админсуд своим решением восстановил в должности прокурора Киева, уволенного в 2015 году по закону об очищении власти

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений,пишет RegioNews.

Суд признал противоправным и отменил приказ генпрокурора Украины от 23 марта 2015 года об увольнении прокурора города Киева.

Кроме того, суд постановил взыскать с прокуратуры города Киева сумму среднего заработка за время вынужденного прогула за период с 24 марта 2015 года по 25 февраля 2020 года в размере 37 тысяч грн.

Также суд обязал Офис генпрокурора проинформировать Министерство юстиции Украины об отзыве сведений о применении к прокурору Киева запрета, предусмотренного ч. 3 ст. 1 закона Украины "Об очищении власти".

В марте 2015 года прокурор Киева Сергей Юлдашев был уволен по результатам люстрационной проверки. Он подпадал под люстрацию, потому что в 2013–2014 годах был заместителем прокурора Луганской области. На должность прокурора Киева Юлдашев был назначен в июне 2014 года.

Закон о люстрации начал действовать в октябре 2014 года. Он ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен экс-президента Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на 5–10 лет. В реестре люстрированных чиновников по состоянию на 29 февраля – 894 фамилии.