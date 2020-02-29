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29 февраля 2020, 11:25 3

Киев передал МОЗ 100 костюмов биологической защиты для медиков

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29 февраля 2020, 11:25 3
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Киев передал Министерству здравоохранения 100 костюмов биологической защиты для украинских медиков, которые будут работать с пациентами с подозрением на заболевание коронавирусом
Фото: КМДА
Киев передал Министерству здравоохранения 100 костюмов биологической защиты для украинских медиков, которые будут работать с пациентами с подозрением на заболевание коронавирусом

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", пишет RegioNews.

"На уровне МОЗ, государства вот этих костюмов защитных не было. Город Киев передало 100 специальных костюмов защиты Министерству.Це подтверждение слов, здесь звучали: политики противодействия и предупреждения распространения коронавируса на уровне государства, к сожалению, нет", - сказал мэр Киева.

Также он отметил, что столичная власть заказала оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус и планирует установить его в обоих аэропортах Киева. Пассажирам, у которых обнаружили высокую температуру или признаки возможного заболевания, могли сделать тест непосредственно в аэропорту.

"Мы заказали оборудования для экспресс-тестов, с помощью которых в течение 30-40 минут можно получить результаты диагностики. Я поручил, чтобы такое оборудование установили в "воздушных воротах" Киева - в Борисполе и Жулянах. Чтобы оперативно выявлять людей с подозрением на коронавирус", - добавил Виталий Кличко.

Напомним, вчера в Киеве прошли учения по выявлению коронавируса.

Также в Киеве для предотвращения распространения инфекций, дезинфицируют городской транспорт.


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