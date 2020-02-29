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29 февраля 2020, 10:49 5

Украина не будет закрывать границы из-за коронавируса

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29 февраля 2020, 10:49 5
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Министерство иностранных дел Украины исключает возможность принятия решения властей о закрытии границ в связи с распространением коронавируса
Фото: Государственная пограничная служба
Министерство иностранных дел Украины исключает возможность принятия решения властей о закрытии границ в связи с распространением коронавируса

Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко в интервью на канале "Украина 24", пишет RegioNews.

"Мы в принципе не рассматриваем такой вариант (закрытие границ - ред.), Как и все другие страны мира. Так, некоторые из них пытаются принять меры вокруг некоторых регионов и определенных городов, но закрывать границы мы не планируем ", - сказал министр.

Он пояснил, что для предотвращения завоза в страну инфекции, украинские пограничники усилили проверки граждан, пересекающих границу Украины.


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