Украина не будет закрывать границы из-за коронавируса

Министерство иностранных дел Украины исключает возможность принятия решения властей о закрытии границ в связи с распространением коронавируса

Фото: Государственная пограничная служба

Министерство иностранных дел Украины исключает возможность принятия решения властей о закрытии границ в связи с распространением коронавируса

Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко в интервью на канале "Украина 24", пишет RegioNews.

"Мы в принципе не рассматриваем такой вариант (закрытие границ - ред.), Как и все другие страны мира. Так, некоторые из них пытаются принять меры вокруг некоторых регионов и определенных городов, но закрывать границы мы не планируем ", - сказал министр.

Он пояснил, что для предотвращения завоза в страну инфекции, украинские пограничники усилили проверки граждан, пересекающих границу Украины.