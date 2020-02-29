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29 февраля 2020, 10:25 5

На Донбассе к патрулированию территорий привлекут гражданское население

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29 февраля 2020, 10:25 5
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Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что совместные патрули на Донбассе могут быть созданы с привлечением местных жителей региона, которые "не запятнаны войной"
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что совместные патрули на Донбассе могут быть созданы с привлечением местных жителей региона, которые "не запятнаны войной"

Об этом министр заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает "24 канал", пишет RegioNews.

"Граница нашего компромисса: мы готовы привлечь - до, на момент проведения выборов и когда ситуация улучшится, в состоянии "нормальности", - мы готовы привлечь, скажем так, "представителей местных общин. Идеально, чтобы они никогда не стояли на блокпостах, даже без "Калашникова". И такие люди есть: подрастает молодое поколение, не запятнанное убийствами, не загрязненное в войне с нами", - сказал глава МИД.

По его словам, функцию гарантии безопасности в регионе должна будет обеспечивать украинская полиция.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков, разъясняя идею президента Украины Владимира Зеленского о патрулировании в ОРДЛО, исключил возможность приобщения к этому процессу преступников и боевиков, которые убивали украинских солдат на Донбассе.


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