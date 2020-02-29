На Донбассе к патрулированию территорий привлекут гражданское население
Об этом министр заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает "24 канал", пишет RegioNews.
"Граница нашего компромисса: мы готовы привлечь - до, на момент проведения выборов и когда ситуация улучшится, в состоянии "нормальности", - мы готовы привлечь, скажем так, "представителей местных общин. Идеально, чтобы они никогда не стояли на блокпостах, даже без "Калашникова". И такие люди есть: подрастает молодое поколение, не запятнанное убийствами, не загрязненное в войне с нами", - сказал глава МИД.
По его словам, функцию гарантии безопасности в регионе должна будет обеспечивать украинская полиция.
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков, разъясняя идею президента Украины Владимира Зеленского о патрулировании в ОРДЛО, исключил возможность приобщения к этому процессу преступников и боевиков, которые убивали украинских солдат на Донбассе.
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