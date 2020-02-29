На Донбассе к патрулированию территорий привлекут гражданское население

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что совместные патрули на Донбассе могут быть созданы с привлечением местных жителей региона, которые "не запятнаны войной"

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что совместные патрули на Донбассе могут быть созданы с привлечением местных жителей региона, которые "не запятнаны войной"

Об этом министр заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает "24 канал", пишет RegioNews. "Граница нашего компромисса: мы готовы привлечь - до, на момент проведения выборов и когда ситуация улучшится, в состоянии "нормальности", - мы готовы привлечь, скажем так, "представителей местных общин. Идеально, чтобы они никогда не стояли на блокпостах, даже без "Калашникова". И такие люди есть: подрастает молодое поколение, не запятнанное убийствами, не загрязненное в войне с нами", - сказал глава МИД. По его словам, функцию гарантии безопасности в регионе должна будет обеспечивать украинская полиция. Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков, разъясняя идею президента Украины Владимира Зеленского о патрулировании в ОРДЛО, исключил возможность приобщения к этому процессу преступников и боевиков, которые убивали украинских солдат на Донбассе.

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