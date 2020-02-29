Сводка ООС: один ранен, восемь обстрелов
Об этом, пишет RegioNews, говорится на Facebook странице Операции объединенных сил.
#ООС #операція_ОС_СЦКК #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation Українська сторона Спільного центру з контролю та...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 28 лютого 2020 р.
Пять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
два раза рядом с Водяным - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 18 мин;
рядом с Новотроицким - с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрелы наших позиций, а именно:
неподалеку Новотошковское - из крупнокалиберных пулеметов, а также по нашим позициям велся снайперский огонь;
дважды в районе населенного пункта Орехово - с 120-мм минометов враг выпустил 9 мин и 3 мины с миномета калибра 82 мм.
Вчера, 28 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С началом этого периода российские оккупационные войска трижды вели огонь в сторону наших позиций, а именно:
рядом с Невельск - с 120-мм миномета - 6 мин;
неподалеку Майского - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, а также зафиксировано огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Красногоровка - со станковой противотанкового гранатомета - 6 выстрелов, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов.
За текущие сутки потерь нет.
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