Сводка ООС: один ранен, восемь обстрелов

28 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также работали снайперы

Фото: штаб ООС

28 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также работали снайперы

Об этом, пишет RegioNews, говорится на Facebook странице Операции объединенных сил. #ООС #операція_ОС_СЦКК #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation Українська сторона Спільного центру з контролю та... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Пʼятниця, 28 лютого 2020 р. Пять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

два раза рядом с Водяным - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 18 мин;

рядом с Новотроицким - с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил три обстрелы наших позиций, а именно:

неподалеку Новотошковское - из крупнокалиберных пулеметов, а также по нашим позициям велся снайперский огонь;

дважды в районе населенного пункта Орехово - с 120-мм минометов враг выпустил 9 мин и 3 мины с миномета калибра 82 мм. Вчера, 28 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. С началом этого периода российские оккупационные войска трижды вели огонь в сторону наших позиций, а именно:

рядом с Невельск - с 120-мм миномета - 6 мин;

неподалеку Майского - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, а также зафиксировано огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Красногоровка - со станковой противотанкового гранатомета - 6 выстрелов, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов. За текущие сутки потерь нет.

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