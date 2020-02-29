Коронавирус добрался до Монако и Северной Калифорнии

По состоянию на 29 февраля 2020 в мире зарегистрировано 85 тысяч 187 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 924 - летальные. Выздоровели уже 39 тысяч 545 человек

По состоянию на 29 февраля 2020 в мире зарегистрировано 85 тысяч 187 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 924 - летальные. Выздоровели уже 39 тысяч 545 человек

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на министерство здравоохранения Украины.

28 февраля в Центр общественного здоровья МОЗ Украины поступили 2 сообщения о подозрении на COVID-19 из Ивано-Франковской и Кировоградской областей. В обоих случаях лица вернулись из Италии и имеют проявления острого респираторного заболевания. Предварительные результаты исследования материала отобранного от заболевших лиц, проведенные в вирусологических лабораториях областных лабораторных центров методом ПЦР, дали отрицательный результат на вирусы гриппа. Образцы для дальнейшего исследования были направлены в вирусологическую-референс лабораторию.

Первый случай заболевания коронавируса неизвестного происхождения был подтвержден в Северной Калифорнии, пишет Fox News.

"Это подтвержденный случай. В Северной Калифорнии такой", - заявили в центре по контролю и профилактике заболеваний в США.

Количество зараженных в Соединенных Штатах достигла 60, включая людей, которые были эвакуированы в США. В центре по контролю и профилактике заболеваний сказали, что человек из Северной Калифорнии заразилась вирусом, не выезжая за пределы США и не вступая в тесный контакт с другими зараженными.

В Монако зафиксирован первый случай заражения новым китайским коронавирусом. Об этом сообщили в правительстве страны. Пациента, чья проба на коронавирус дала положительный результат, сначала изолировали в больничном центре принцессы Грейс, а затем перевезли в отделение инфекционных болезней в университетскую больницу Ниццы. Состояние здоровья больного не вызывает беспокойства, говорится в сообщении.

В Южной Корее наблюдаются самые высокие в мире темпы распространения коронавируса. Согласно обнародованным в субботу, 29 февраля, данным министерства здравоохранения, за минувшие сутки в этой азиатской стране зафиксировано 594 новых случаев опасного заболевания. Таким образом общее количество инфицированных в Южной Корее достигла 2931. Число погибших от вызванных вирусом осложнений осталась неизменным - 16 жертв, передает информагентство Reuters.

Учитывая такие стремительные темпы распространения инфекционного заболевания, власть в Сеуле призвала граждан провести эти выходные дома и не выходить на улицу без надобности. В Минздраве Южной Кореи признали, что сейчас страна переживает критическую фазу борьбы с коронавирусом, поэтому гражданам нужно избегать участия в публичных мероприятиях и контакта с другими людьми.

Между тем в Китае в течение прошедших суток было зафиксировано меньше подтвержденных новых случаев коронавируса, чем в Южной Корее. Если верить официальной статистике, за день в Поднебесной обнаружили 427 новых случаев заражения опасным недугом. Общее количество подтвержденных случаев заболевания достигло 79252.

По числу смертей от вызванных вирусом осложнений, то через сутки оно возросло на 47 летальных случаев. Всего с момента обнаружения коронавируса на территории материкового Китая жертвами болезни стало уже 2835 человек.

Между тем в Иране власть из-за коронавируса объявила о закрытии школ, а также отменила проведение пятничной молитвы в мечетях. В этой стране официально подтверждено уже 388 случаев коронавируса и 34 жертвы заболевания.

В Европе наихудшая ситуация с распространением коронавируса наблюдается в Италии. За минувшие сутки итальянские медики диагностировали еще 239 новых случаев заражения. Таким образом, число инфицированных возросло до 889. Центром распространения заболевания остается север страны, прежде всего Ломбардия. Количество умерших вследствие коронавируса в Италии тоже выросла - уже 21 летальный случай.

"Важным фактом является то, что половина зараженных (412) - это люди с бессимптомным течением или с очень слабыми симптомами болезни, не требующие госпитализации. Они находятся в изоляции дома. Еще 345 человек госпитализированы, 64 из них находятся в реанимации", - сообщил чрезвычайный комиссар Анджело Боррелли.

По состоянию на вечер 28 февраля, 46 итальянцев излечились от коронавируса COVID-19.

Число инфицированных коронавирусом увеличилось и в других европейских странах. В Германии таких случаев уже почти 60, во Франции 57, а в Испании - 32, сообщает Reuters.

Напомним, что накануне о новых случаях заражения коронавируса сообщили Литва, Беларусь, Новая Зеландия и Мексика.

В Гонконге на коронавирус вместе с больным хозяином проверили его собаку. Оказалось, что его домашнее животное имеет "низкий уровень вируса". Об этом заявило правительство Гонконга в пятницу, 28 февраля, передает Bloomberg.

Как сообщили в городском департаменте сельского хозяйства и рыболовства, у собаки был получен "слабый положительный результат" на коронавирус, без каких-либо подробностей. Чиновники проведут дальнейшие тесты, чтобы подтвердить, действительно ли собака была заражена этой болезнью, или это было результатом простого попадания вируса в пасть и в нос.