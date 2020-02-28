За месяц коммунальные долги украинцев выросли на 4 млрд

За первый месяц 2020 года долги населення за коммунальные услуги в Украине увеличились почти на четыре миллиарда гривен, и по состоянию на начало февраля составили 67 миллиардов гривен

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За первый месяц 2020 года долги населення за коммунальные услуги в Украине увеличились почти на четыре миллиарда гривен, и по состоянию на начало февраля составили 67 миллиардов гривен

Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики, передает RegioNews. Сообщается, что задолженность населения за поставку и распределение газа составила 29,5 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 22 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 4,6 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 4,5 млрд грн, за обращение с бытовыми отходами - 0,9 млрд грн, за поставку и распределение электроэнергии - 5,5 млрд грн. За прошедший 2019 год долги за коммунальные услуги в Украине выросли на восемь миллиардов гривен, при этом в неотапливаемый сезон задолженность уменьшалась. Напомним, средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составляет около 1200 грн, льготы - 750 грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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