За месяц коммунальные долги украинцев выросли на 4 млрд
Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики, передает RegioNews.
Сообщается, что задолженность населения за поставку и распределение газа составила 29,5 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 22 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 4,6 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 4,5 млрд грн, за обращение с бытовыми отходами - 0,9 млрд грн, за поставку и распределение электроэнергии - 5,5 млрд грн.
За прошедший 2019 год долги за коммунальные услуги в Украине выросли на восемь миллиардов гривен, при этом в неотапливаемый сезон задолженность уменьшалась.
Напомним, средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составляет около 1200 грн, льготы - 750 грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
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