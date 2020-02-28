Адвокаты Порошенко готовят иски в ЕСПЧ
Об этом говорится в сообщении прессслужбы "Европейской солидарности", передает RegioNews.
"Мы прошли все наши национальные этапы обжалования, и нам уже открыта дорога в Европейский суд по правам человека. Мы обратились в Высший совет правосудия. Кроме того, мы обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь лиц, участвовавших в организации этих неправосудных постановлений о приводе к установленной законом ответственности ", - сказал адвокат Игорь Головань
Новиков в свою очередь отметил, что следователи ГБР пытаются ограничить право Порошенко на защиту, и поэтому игнорируют решения судов:
"Шевченковский суд уже вынес решение, что в этом деле о назначении судей, в которой мы сегодня давали показания, Порошенко пользоваться правами защиты. Следователь это проигнорировал ", - сказал он.
Напомним, 28 февраля Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. В тот же день у здания Государственного бюро расследований в Киеве произошел инцидент с участием народного депутата Александра Дубинского. Присутствующие участники пикета не позволяли Дубинскому пройти от подъезда к автомобилю. Они выкрикивали "Дубинский - черт!" и "Позор!"
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