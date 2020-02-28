Граната, которой угрожали в одесском суде, оказалась муляжом

По факту произошедшего сегодня, 28 февраля, следователи территориального ГБР начали расследование

Фото: ГБР

По факту произошедшего сегодня, 28 февраля, следователи территориального ГБР начали расследование

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По предварительной информации, мужчина, который был доставлен в суд для продления меры пресечения, находясь в зале судебного заседания получил предмет похожий на боевую гранату Ф-1 и начал угрожать присутствующим.

"С целью реагирования на событие полицией области были введены в действие специальные оперативные планы "Заложник" и "Гром". Мужчину задержали уполномоченные должностные лица Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Предварительно, задержанный угрожал муляжом боевой гранаты Ф-1", - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что также проверяют причастность сотрудников полиции к совершению обвиняемым указанных действий и наличия у него запрещенных предметов.

Как сообщалось ранее, в Приморском районном суде Одессы обвиняемый взял в заложники судей и угрожал подорвать гранату.