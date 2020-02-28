Граната, которой угрожали в одесском суде, оказалась муляжом
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.
По предварительной информации, мужчина, который был доставлен в суд для продления меры пресечения, находясь в зале судебного заседания получил предмет похожий на боевую гранату Ф-1 и начал угрожать присутствующим.
"С целью реагирования на событие полицией области были введены в действие специальные оперативные планы "Заложник" и "Гром". Мужчину задержали уполномоченные должностные лица Главного управления Национальной полиции в Одесской области. Предварительно, задержанный угрожал муляжом боевой гранаты Ф-1", - говорится в сообщении.
В ГБР отметили, что также проверяют причастность сотрудников полиции к совершению обвиняемым указанных действий и наличия у него запрещенных предметов.
Как сообщалось ранее, в Приморском районном суде Одессы обвиняемый взял в заложники судей и угрожал подорвать гранату.
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