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28 февраля 2020, 19:12

Жителям Кировоградщины заплатили 386 тысяч гривен за некачественные товары

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28 февраля 2020, 19:12
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Жители областного центра Кропивницкого и Кировоградской области получили 386 тысяч гривен возмещения за приобретенные некачественные товары
Фото: Pixabay
Жители областного центра Кропивницкого и Кировоградской области получили 386 тысяч гривен возмещения за приобретенные некачественные товары

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресслужбу Главного управления Госпродпотребслужби в области.

В 2019 году специалисты управления защиты потребителей Госпродпотребслужби проверили 148 субъектов хозяйствования.

На предмет безопасности проверили непродовольственную продукцию на 8 млн 197 тыс. 600 грн, из которых забраковали товаров на сумму 1 млн 122,4 тыс. грн.

За некачественные товары и услуги жители региона получили компенсацию в размере 386 тыс. грн.

Как мы сообщали ранее, в поселке Демидовка полицейские заметили грузовой микроавтобус "Mercedes Vito" с механическими повреждениями.Во время общения с водителем и по результатам поверхностной проверки полицейские обнаружили в грузовом отсеке алкоголь и табачные изделия сомнительного происхождения.


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