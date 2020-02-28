Херсонские депутаты заявили, что имуществом общины распоряжаются "друзья мэра Миколаенко"

Очередной скандал вокруг приватизации коммунального имущества возник сегодня в Херсонском горсовете

Фото: Мій Херсон

Очередной скандал вокруг приватизации коммунального имущества возник сегодня в Херсонском горсовете

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Мій Херсон.

Группа депутатов во главе с секретарем городского совета Еленой Урсуленко пришли на приемк к начальнице управления коммунального имущества Алисы Вербицкой. По их словам, чиновница отказывается предоставлять копии договоров с арендаторами помещений.

Группа депутатов убеждена, что имущество (87 объектов), которое выставлено на приватизацию уйдет в руки людей приближенных к мэру Владимиру Миколаенко.

По словам депутата Виталия Богданова, в состав комиссии по вопросам аренды коммунального имущества, кроме сотрудников профильного управления, входят "люди Миколаенко" – депутаты Мазур, Пидперыгора, Хмаро и Белоковиленко. Именно они за копейки раздают помещения.

Депутатам так и не удалось получить документы. По словам Вербицкой, они находятся у Владимира Миколаенко.

Кроме того сообщается, что депутатов провоцировали на конфликт присутствующие в кабинете Мазур и Подперигора.

По словам журналистки Евгении Вирлич, у нее неизвестный человек пытался выбить из рук телефон. Об этом сообщено в полицию.

"Сегодня в помещении Херсонского городского совета во время визита к начальнице управления коммунальной собственности по делу #РятуймоХерсонськіБібліотеки у меня пытались выбить из рук и отобрать телефон. Присутствующих депутатов провоцировали на драку. Есть свидетели, мы воспользовались своим правом сообщить об этом полиции. Личность, которая пробовала совершить нападение, мне неизвестная, видео попытки нападения есть. С нами все в порядке. Несмотря на многочисленные провокации со стороны сразу вызванной "группы поддержки”, мы на провокации не поддаемся", – пишет в соцсетях Вирлич

Ранее сообщалось, что секретарь Херсонского горсовета заявила о подготовке к незаконной продаже муниципального имущества.

Кроме того, херсонские депутаты сорвали сессию городского совета, на которой должны были вынести на рассмотрение проекты на мораторий на закрытие библиотечных учреждений, а также проекты на исключение помещений библиотек из перечня объектов на приватизацию.