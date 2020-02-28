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28 февраля 2020, 18:57

Во Львовской области новый начальник Госгеокадастра

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28 февраля 2020, 18:57
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Руководителя выбрали во время конкурса среди 20 кандидатов на должность
Руководителя выбрали во время конкурса среди 20 кандидатов на должность

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.

Главное управление Госгеокадастра во Львовской области возглавит 35-летний Андрей Зозуля. Конкурсная комиссия 24 февраля выбрала победителя среди 20 кандидатов на руководящую должность. Конкурс проходил в два тура. Сначала кандидаты сдавали тестирование на знание законодательства. Те, кто показал лучшие результаты, проходили собеседование во втором туре конкурса.

В списке кандидатов на вакантную должность начальника Госгеокадастра Львовской области были бывшие руководители областной юстиции Ярослав Жукровский и Николай Станищук, экс-заместитель председателя ЛОГА Олега Синютки Ирина Гримак и ряд лиц, которые занимают различные должности в ГУ Госгеокадастра Львовской области.

Победитель конкурса около десяти лет работал в структуре Госгеокадастра и до сих пор возглавлял отдел этого органа в Пустомытовском районе. Во время собеседования среди главных задач на посту Андрей Зозуля называл улучшение уровня услуг Госгеокадастра для граждан и повышения прозрачности работы этого органа.

Напомним, что с апреля 2018 года до октября 2019 года должность начальника ГУ Госгеокадастра занимал Андрей Петришин. Его преемником на посту стал ивано-франковский чиновник Сергей Богатский, который работал до декабря 2019 года. С тех пор обязанности начальника Госгеокадастра Львовской области исполняла заместитель начальника этого управления Ирина Крук.


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