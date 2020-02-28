Во Львовской области новый начальник Госгеокадастра
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.
Главное управление Госгеокадастра во Львовской области возглавит 35-летний Андрей Зозуля. Конкурсная комиссия 24 февраля выбрала победителя среди 20 кандидатов на руководящую должность. Конкурс проходил в два тура. Сначала кандидаты сдавали тестирование на знание законодательства. Те, кто показал лучшие результаты, проходили собеседование во втором туре конкурса.
В списке кандидатов на вакантную должность начальника Госгеокадастра Львовской области были бывшие руководители областной юстиции Ярослав Жукровский и Николай Станищук, экс-заместитель председателя ЛОГА Олега Синютки Ирина Гримак и ряд лиц, которые занимают различные должности в ГУ Госгеокадастра Львовской области.
Победитель конкурса около десяти лет работал в структуре Госгеокадастра и до сих пор возглавлял отдел этого органа в Пустомытовском районе. Во время собеседования среди главных задач на посту Андрей Зозуля называл улучшение уровня услуг Госгеокадастра для граждан и повышения прозрачности работы этого органа.
Напомним, что с апреля 2018 года до октября 2019 года должность начальника ГУ Госгеокадастра занимал Андрей Петришин. Его преемником на посту стал ивано-франковский чиновник Сергей Богатский, который работал до декабря 2019 года. С тех пор обязанности начальника Госгеокадастра Львовской области исполняла заместитель начальника этого управления Ирина Крук.
- 19:56 28 февраля За месяц коммунальные долги украинцев выросли на 4 млрд
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду
- 19:24 28 февраля Адвокаты Порошенко готовят иски в ЕСПЧ
- 19:15 28 февраля Граната, которой угрожали в одесском суде, оказалась муляжом
- 19:02 28 февраля Херсонские депутаты заявили, что имуществом общины распоряжаются "друзья мэра Миколаенко"
- 18:52 28 февраля Совбез ООН собирается на экстренное заседание из-за эскалации в Сирии
- 19:55 21 февраля Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
- 14:57 22 февраля Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
- 12:40 23 февраля МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
- 19:22 22 февраля Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
- 14:19 23 февраля Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
- 13:59 22 февраля Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни