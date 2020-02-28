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28 февраля 2020, 18:52 10

Совбез ООН собирается на экстренное заседание из-за эскалации в Сирии

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28 февраля 2020, 18:52 10
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В пятницу, 28 февраля, Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по последним событиям на северо-западе Сирии
Фото: flickr
В пятницу, 28 февраля, Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по последним событиям на северо-западе Сирии

Об этом сообщает Daily Sabah, передает RegioNews

Заседание пройдет по поводу авиаударов сирийского режима, в результате которых погибли 33 турецких военных в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Ожидается, что заседание начнется в 21 час вечера, и его проведение инициировано представителями США, Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, Эстонии и Доминиканской Республики.

Напомним, в ночь на 28 февраля произошло обострение ситуации в северо-западной сирийской провинции Идлиб. В результате авиаудара вооруженных сил режима Асада и РФ погибло 33 военнослужащих ВС Турции.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили глубокую обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Идлибе


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