Совбез ООН собирается на экстренное заседание из-за эскалации в Сирии

В пятницу, 28 февраля, Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по последним событиям на северо-западе Сирии

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В пятницу, 28 февраля, Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по последним событиям на северо-западе Сирии

Об этом сообщает Daily Sabah, передает RegioNews

Заседание пройдет по поводу авиаударов сирийского режима, в результате которых погибли 33 турецких военных в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Ожидается, что заседание начнется в 21 час вечера, и его проведение инициировано представителями США, Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, Эстонии и Доминиканской Республики.

Напомним, в ночь на 28 февраля произошло обострение ситуации в северо-западной сирийской провинции Идлиб. В результате авиаудара вооруженных сил режима Асада и РФ погибло 33 военнослужащих ВС Турции.

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