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28 февраля 2020, 18:35 15

Эвакуированным украинцам в Новые Санжары привезли презервативы

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28 февраля 2020, 18:35 15
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Эвакуированным из китайской провинции Ухань, где свирепствует коронавирус, украинцам, которые находятся в обсервации в Новых Санжарах, благотворительные организации передали презервативы
Фото с Facebook-страницы
Эвакуированным из китайской провинции Ухань, где свирепствует коронавирус, украинцам, которые находятся в обсервации в Новых Санжарах, благотворительные организации передали презервативы

Об этом на личной Facebook-странице сообщил журналист Александр Махов, сообщают RegioNews.

"Презервативы передали БО "Свет надежды" при поддержке МБФ "Альянс общественного здоровья". У нас здесь 103 человека заперты в одном здании. Чуть меньше половины женщины. Сами понимаете. Все должны быть здоровыми и защищенными. От любых вирусов”, - написал Махов. Журналист сам находится в обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах Полтавской области.

Напомним, что 20 февраля, в Новых Санжарах Полтавской области местные жители устроили настоящий бунт с перекрытием всех въездов в райцентр. Люди таким образом выразили свое несогласие с тем, что в местном санатории разместят эвакуированных из Китая украинцев. Против шестерых провокаторов уже открыли уголовные производства. Следствию известно, что большинство из них не местные. В частности это жители Кропивницкого и Кривого Рога.

Как мы сообщали ранее, в сети появилось видео, на котором видно, что автобус с эвакуированными украинцами из китайской провинции Ухань, где сейчас свирепствует опасный коронавирус, неизвестные забросали камнями.


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