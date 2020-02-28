Суд отстранил Ивана Мунтяна от должности председателя Черновицкого облсовета

Отстранение продлится до 4 апреля 2020 года

Отстранение продлится до 4 апреля 2020 года

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook, пишет RegioNews.

АПЕЛЯЦІЯ ВАКС ВІДСТОРОНИЛА ВІД ЗАЙМАНОЇ ПОСАДИ ГОЛОВУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 28 лютого 2020 року Апеляційна палата... Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура Пʼятниця, 28 лютого 2020 р.

28 Февраля 2020 Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора САП и отстранила голову Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна от занимаемой должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Напомним, в июле прошлого года председатель Черновицкого облсовета Иван Мунтян попросил одного из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тысяч долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

В дальнейшем, с августа по октябрь 2019 года, правоохранительными органами задокументирован факт получения должностным части обусловленных средств, а именно 180 тысяч долларов США.

Прокуроры требовали арестовать Ивана Мунтяна на 60 суток с правом внесения залога в 15 млн грн.

Однако антикоррупционный суд назначил чиновнику 10 млн грн залога, возложив на него ряд обязательств.

Иван Мунтян внес за себя деньги, хотя перед тем подал в суд апелляцию на решение о залоге.

19 лютого суд оставил Ивана Мунтяна на должности главы Черновицкого облсовета, но сегодня изменил решение.

Сегодня же Апеляционная палата ВАКС отказалась пересматривать меру пресечения Ивану Мунтяну в виде залога 10 млн грн.