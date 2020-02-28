Не допустить коронавирус в Николаев: в аэропорту провели показательные учения
Об этом сообщает RegioNews со ссілкой на НикВести.
Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник рассказал, что целью этого мероприятия является инициатива смоделировать форс-мажорные обстоятельства, связанные с коронавирусом.
Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли отметил, что в местах скопления людей, на аэровокзалах и ж/д вокзалах, вводятся превентивные мероприятия для контроля людей и недопущения распространения вирусов.
"Все вы знаете, что у нас в Украине вводят превентивные мероприятия относительно недопущения появления на территории Украины коронавируса и в соответствии с поручением правительства процедур, предусмотренных МОЗ, у нас предусмотрены интенсивные меры в местах значительно сосредоточения людей. В таких местах, как аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы и прочее. В соответствии с регламентом МОЗ, государственный лабораторный центр проводит температурный скрининг пассажиров, которые прибывают в зону прилёта", - заявил Александр Трайтли.
Отмечается, что в рамках учений, у одного из "пассажиров" только прилетевшего в Николаевский аэропорт должны были обнаружить повышенную температуру тела, чтобы продемонстрировать на примере, какие меры должны будут принять сотрудники аэропорта в подобной ситуации, а именно изолировать человека, который потенциально может быть заражён коронавирусом.
Такую пассажирку с подозрением на коронавирус выявили с помощью бесконтактного термометра, который зафиксировал у неё повышенную температуру. После пассажирку провели в медицинский пункту, спросили о возможных контактах и оставили в одиночном кабинете до приезда скорой. После медработники из скорой измерили давление "пациенту", температуру и увезли в областную инфекционную больницу. Там женщину поместили в одноместный бокс и взяли биоматериал на анализ для определения заболевания.
В свою очередь, директор Николаевского аэропорта Федор Барна отметил, что планируется установка тепловизоров для возможности наблюдения температуры в онлайн-режиме. Однако представитель компании, которая занимается установкой таких систем рассказал, что сейчас они тестируются и не смог назвать ориентировочную стоимость тепловизоров.
Ранее сообщалось, что Николаевский аэропорт нуждается в тепловизорах и помещениях для возможных больных коронавирусом.
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