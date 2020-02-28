Сумской облсовет требует от президента, ВР и Кабмина земельный референдум

Депутаты Сумского областного совета во время заседания сессии 28 февраля направили обращение к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету Министров о проведении земельного референдума

Фото: Сумской областной совет

Депутаты Сумского областного совета во время заседания сессии 28 февраля направили обращение к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету Министров о проведении земельного референдума

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумского облсовета. Сумские депутаты настаивают на необходимости широкого общественного обсуждения внедрения земельной реформы. "Надо учитывать интересы всего общества, а не отдельных его представителей", - отмечают депутаты. Напомним, депутаты Сумского областного совета в конце прошлого года дважды направляли обращения к высшему руководству страны о продаже земли.

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