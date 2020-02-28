В Кировоградской области работники "Ощадбанка” присвоили свыше 2 миллионов гривен
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кировоградской области.
Руководитель одного из банковских отделений в сговоре с другими работниками банка в течение 2016-2018 годов присваивал средства, которые принадлежали пенсионерам и детям-инвалидам. Подозреваемые проводили безосновательные операции - безналичное перечисление денежных средств с депозитных счетов на подставные карточные счета по поддельным документам. Таким образом крали у людей 2,2 млн грн. От преступной схеми пострадало 70 человек.
Первыми о преступлении узнали работники службы безопасности АО "Ощадбанка”. Они сообщили об этом в правоохранительные органы. Сейчас сотрудники областной прокуратуры завершили досудебное следствие по делу. Подозреваемым инкриминируют мошенничество, подделку документов, незаконные действия с документами на перевод и незаконные действия с информацией.
Как стало известно ранее, предпринимателям звонят мошенники с номера (096) 226-06-07 от имени должностных лиц Бердичевского управления ГФС и пытаются таким образом обогатиться за их счет.
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