СБУ прекратила незаконный оборот оружия и взрывчатки в Черкассах и Мариуполе
Об этом говорится на сайте СБУ, передает RegioNews.
"Так, по данным следствия, житель столицы пытался наладить механизм нелегального сбыта средств поражения. Опасный товар он хранил в специально обустроенной тайнике по месту жительства", - сообщает сайт СБУ.
Отмечается, что подозреваемый находил покупателей среди своих знакомых, в том числе в Донецкой области. В Мариуполе правоохранители задокументировали продажу гранатометного заряда ВОГ-17, 400 граммов тротила и трех гранат РГД-5 и Ф-1, за которые он хотел получить десять тысяч гривен.
Сейчас фигурант подозревается в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Также в Черкассах Служба безопасности Украины предупредила нелегальный сбыт военных средств поражения. Житель города, который находится в следственном изоляторе, также пытался продать оружие и боеприпасы.
Своих клиентов он подыскивал через связи в криминальных кругах. Для продажи товара фигурант привлек своего посредника на свободе. Правоохранители задокументировали факт незаконной реализации гранатомета РПГ-18, двух гранат Ф-1 и более 20 патронов к крупнокалиберного пулемета.
Средства поражения направлены на экспертизу. Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении.
Сообщается, что по обоим фактам проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности. Также проверяется информация о нелегальном поступления изъятых средств поражения из района проведения операции Объединенных сил.
Напомним, боевику незаконных вооруженных формирований "ЛНР" заочно сообщили о подозрении в преступлениях против основ национальной и общественной безопасности
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