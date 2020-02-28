Харьковский зоопарк покупает рыбу дороже, чем депутатский отель в Киеве - ХАЦ

Коммунальная организация "Харьковский зоологический парк" заключил договор на поставку рыбы с ФЛП Томенко Лариса Игоревна стоимостью 1,55 миллиона гривен

Фото: Харьковский зоопарк

Коммунальная организация "Харьковский зоологический парк" заключил договор на поставку рыбы с ФЛП Томенко Лариса Игоревна стоимостью 1,55 миллиона гривен

Об этом, как сообщает RegioNews, пишет Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на сайт "Прозорро".

Речь идет о приобретении скумбрии по 140 гривен за кг, морского окуня по 215 грн/кг, тушки хека по 91,2 грн/кг.

Для сравнения "Укрзализныця" покупает тушки хека по 62 грн/кг, скумбрию по 62 грн/кг. Если сельдь "Укрзализныця" покупает по 44 грн/кг, то зоопарк - по 60 гривен за 1 кг.

По 45 гривен за сельдь и по 80 гривен за 1 кг скумбрии платит Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа".

"Но, даже государственное предприятие "Гостиничный комплекс "Киев" Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины "покупает скумбрию по 80 грн/кг, а у директора КО "Харьковский зоологический парк" Алексея Григорьева должны быть дорогие продукты в Украине. Напомним, что в прошлом году зоопарк пытался покупать по завышенным ценам экзотические фрукты, в том числе ананасы. Но после публикации ХАЦ закупка была отменена. В результате фрукты покупали по адекватным ценам", - пишет источник.