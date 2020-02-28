На Черниговщине во время пожара на военном полигоне пострадали трое человек

Ночью на Черниговщине вблизи поселка городского типа Гончаровское вспыхнул пожар

Военный полигон. Фото с сайта Чеline

Ночью на Черниговщине вблизи поселка городского типа Гончаровское вспыхнул пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации.

Возгорание случилось на территории 242 военного полигона оперативного командования "Север".

Огонь вспыхнул в 2 часа ночи 28 февраля.

Пожар возник в двух военных палатках, огонь уничтожил их полностью.

В результате пожара 3 человека получили ожоги верхних конечностей.

Спасателей на место возгорания не вызывали.

Сейчас причину возгорания и ущерб устанавливают.

Напомним, на Черниговщине продали памятник Ленину за 375 тыс гривен. Это вторая попытка городского совета Сновска продать на аукционе бронзовый монумент весом 5,5 тонн и высотой почти 6 метров.