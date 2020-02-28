На Черниговщине во время пожара на военном полигоне пострадали трое человек
Ночью на Черниговщине вблизи поселка городского типа Гончаровское вспыхнул пожар
Ночью на Черниговщине вблизи поселка городского типа Гончаровское вспыхнул пожар
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации.
Возгорание случилось на территории 242 военного полигона оперативного командования "Север".
Огонь вспыхнул в 2 часа ночи 28 февраля.
Пожар возник в двух военных палатках, огонь уничтожил их полностью.
В результате пожара 3 человека получили ожоги верхних конечностей.
Спасателей на место возгорания не вызывали.
Сейчас причину возгорания и ущерб устанавливают.
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