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28 февраля 2020, 17:24 5

На Черниговщине во время пожара на военном полигоне пострадали трое человек

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28 февраля 2020, 17:24 5
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Ночью на Черниговщине вблизи поселка городского типа Гончаровское вспыхнул пожар
Военный полигон. Фото с сайта Чеline
Ночью на Черниговщине вблизи поселка городского типа Гончаровское вспыхнул пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной государственной администрации.

Возгорание случилось на территории 242 военного полигона оперативного командования "Север".

Огонь вспыхнул в 2 часа ночи 28 февраля.

Пожар возник в двух военных палатках, огонь уничтожил их полностью.

В результате пожара 3 человека получили ожоги верхних конечностей.

Спасателей на место возгорания не вызывали.

Сейчас причину возгорания и ущерб устанавливают.

Напомним, на Черниговщине продали памятник Ленину за 375 тыс гривен. Это вторая попытка городского совета Сновска продать на аукционе бронзовый монумент весом 5,5 тонн и высотой почти 6 метров.


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