В Николаев на ремонт зашел бронекатер, который был в плену у россиян
В пятницу, 28 февраля, в акваторию Николаевского судостроительного завода на ремонт зашел освобожденный из российского плена бронекатер "Никополь"
В пятницу, 28 февраля, в акваторию Николаевского судостроительного завода на ремонт зашел освобожденный из российского плена бронекатер "Никополь"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Свідок.Інфо.
Кроме "Никополя" прибыл также бронекатер "Вышгород". Для захода кораблей разводили понтонный пешеходный мост.
Около 15:30 два бронекатера прошли Ингульский мост.
Первым прибыл "Никополь" - его буксировал корабль "Доброполье". Они уже зашли в акваторию завода. Следом шел бронекатер "Вышгород".
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