13:12  28 февраля
Быстрые тесты на коронавирус будут в Украине только 10 марта
14:29  28 февраля
Венгерская полиция разыскивает дочь политика из Закарпатья
14:23  28 февраля
Скалецкая рассказала, сколько есть больничных коек в случае эпидемии коронавируса
UA | RU
UA | RU
28 февраля 2020, 17:23 7

В Николаев на ремонт зашел бронекатер, который был в плену у россиян

Читайте також
українською мовою
28 февраля 2020, 17:23 7
Читайте також українською мовою
В пятницу, 28 февраля, в акваторию Николаевского судостроительного завода на ремонт зашел освобожденный из российского плена бронекатер "Никополь"
Фото: Свідок.Інфо
В пятницу, 28 февраля, в акваторию Николаевского судостроительного завода на ремонт зашел освобожденный из российского плена бронекатер "Никополь"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Свідок.Інфо.

Кроме "Никополя" прибыл также бронекатер "Вышгород". Для захода кораблей разводили понтонный пешеходный мост.

Около 15:30 два бронекатера прошли Ингульский мост.

Первым прибыл "Никополь" - его буксировал корабль "Доброполье". Они уже зашли в акваторию завода. Следом шел бронекатер "Вышгород".


порт корабли Николаев
Стало известно, когда Украина перейдет на летнее время
21 февраля 2020, 19:55
Президент уволил губернатора Тернопольщины из-за антивирусных митингов
22 февраля 2020, 14:57
МОЗ: в Новых Санжарах заболела эвакуированная
23 февраля 2020, 12:40
Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве
22 февраля 2020, 19:22
Ситуация тупо высосана из пальца: Комаровский побывал в Новых Санжарах
23 февраля 2020, 14:19
Ученые доказали факт заражения коронавирусом от носителя без симптомов болезни
22 февраля 2020, 13:59
Последние Популярные
Виктор Таран
Мустафа Найем
Всеволод Полищук
Все блоги »
Три года без мэра. Кто готовится занять кресло городского головы Луцка
27 февраля 2020, 16:40
Мэрский фальстарт. Станет ли Супрун градоначальником Львова
26 февраля 2020, 13:35
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Козицкий Максим Зиновьевич
Председатель Львовской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »