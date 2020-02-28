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28 февраля 2020, 17:06

В Винницкой области машина сбила ребенка на пешеходном переходе

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28 февраля 2020, 17:06
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27 февраля в 15:00 в селе Леткивка Тростянецкого района Винницкой области грузовик сбил на пешеходном переходе 8-летнего мальчика
Фото: Pixabay
27 февраля в 15:00 в селе Леткивка Тростянецкого района Винницкой области грузовик сбил на пешеходном переходе 8-летнего мальчика

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Мальчик переходил дорогу в установленном месте по "зебре”, когда его сбил водитель грузовика ГАЗ. Пострадавшего ребенка госпитализировали в районную больницу.

В полиции установили, что за рулем находился 52-летний житель Киевской области. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения. Водителю грозит до 3-х лет лишения свободы.

Тем временем в Кропивницкому в больнице тоже находится 8-летний мальчик. Он приехал из Италии, где принимал участие в соревнованиях, и почувствовал себя плохо. У ребенка подозревали коронавирус.


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