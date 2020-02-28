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28 февраля 2020, 17:05 11

От коронавируса умер первый гражданин Великобритании

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28 февраля 2020, 17:05 11
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Смерть первого гражданина Великобритании от коронавируса зафиксировало Министерство здравоохранения Японии
Фото: flickr
Смерть первого гражданина Великобритании от коронавируса зафиксировало Министерство здравоохранения Японии

Об этом сообщает BBC, передает RegioNews

Он находился на борту круизного лайнера Diamond Princess и стал первым британским гражданином, который умер от коронавируса, и первым погибшим иностранцем с круизного лайнера.

Министерство здравоохранения Японии не называет имени и возраста человека, а министерство иностранных дел Великобритании заявило, что проведет расследование сообщение о смерти своего гражданина.

Количество погибших от коронавируса людей, которые находились на корабле, выросло до шести.

Круизное судно Diamond Princess, пораженное коронавирусом, было помещено под карантин у Йокогамы в начале февраля после того, как у мужчины, который высадился в Гонконге, обнаружили вирус.

Сначала пассажиров изолировали в их каютах, а позже им частично разрешили выходить на палубу. По меньшей мере 621 человек на корабле заразилась вирусом.

Гражданку Украины, у которой обнаружили коронавирус на борту круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии, выписали из больницы.


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