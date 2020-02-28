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28 февраля 2020, 17:01 5

В Донецкой области инженера военно-гражданской администрации задержали за взятку

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28 февраля 2020, 17:01 5
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Должностное лицо военно-гражданской администрации Марьинки и Победы разоблачили на получении взятки
Фото: Прокуратура Донецкой области
Должностное лицо военно-гражданской администрации Марьинки и Победы разоблачили на получении взятки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что инженер-землеустроитель ВГА требовал и получил от предпринимателя 23 тысячи гривен взятки. За эти деньги чиновник пообещал оформить и осуществить выдачу документов для передачи в аренду земельного участка без присутствия предпринимателя.

28 февраля при получении второй части взятки действия инженера задокументировали и разоблачили.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время продолжаются розыскные действия, после их проведения будут решаться вопросы сообщения ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.


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