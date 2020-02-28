В Донецкой области инженера военно-гражданской администрации задержали за взятку

Должностное лицо военно-гражданской администрации Марьинки и Победы разоблачили на получении взятки

Фото: Прокуратура Донецкой области

Должностное лицо военно-гражданской администрации Марьинки и Победы разоблачили на получении взятки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что инженер-землеустроитель ВГА требовал и получил от предпринимателя 23 тысячи гривен взятки. За эти деньги чиновник пообещал оформить и осуществить выдачу документов для передачи в аренду земельного участка без присутствия предпринимателя.

28 февраля при получении второй части взятки действия инженера задокументировали и разоблачили.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время продолжаются розыскные действия, после их проведения будут решаться вопросы сообщения ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.