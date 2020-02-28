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28 февраля 2020, 16:59 5

Ко дню Киева после капремонта откроют пять парков

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28 февраля 2020, 16:59 5
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До конца 2020 года в столице приведут в порядок 12 парков. На это потратят 5500 миллионов гривен
До конца 2020 года в столице приведут в порядок 12 парков. На это потратят 5500 миллионов гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт КМДА.

В апреле-мае этого года в столице откроют после капитального ремонта пять парков: "Партизанская слава" (Дарницкий район), вторую очередь парка "Сырецкий" (Шевченковский район), вторую очередь парка на Троещине (Деснянский район), "Совки" (Святошинский район) и "Лебединый" (Дарницкий район). На восстановление и капремонт зеленых зон в этом году город направит почти 500 млн грн. Об этом во время презентации проекта парка "Лебединый" заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он напомнил, что только за последние пять лет усилиями работников коммунального объединения "Киевзеленстрой", районных подразделений зеленых насаждений в Киеве провели капитальный и локальный ремонт 414 парков и скверов. Это больше половины от общего количества имеющихся в столице.

"Очень важно и приятно, что при проведении работ в каждом парке активное участие принимают представители местных общин. Мы ориентируемся на мнение людей, которые завтра будут отдыхать в этих парках и скверах. И мы благодарны за советы, или кое замечания, чтобы результаты работы были еще лучше. В новых парках прокладывают дорожки, устраивают поливо-оросительные системы, освещение, общественные туалеты, устанавливают детские и спортивные площадки, оснащают территории системами видеонаблюдения и сигнальными кнопками в рамках программы "Безопасная столица", - пояснил Петр Пантелеев.

В целом, по его словам, в 2020 году в Киеве планируют открыть после капремонта 12 парков и сделать ряд более локальных ремонтов на территориях зеленых зон. На эти цели город направит почти 500 млн грн.


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