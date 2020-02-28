Льготники пикетировали Винницкую ОГА
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на 33-й канал.
Люди требуют от местной власти не закрывать госпиталь для ветеранов войны и областной диспансер радиационной защиты и не сокращать в них места.
"Сегодня мы собрались по одному вопросу - нас хотят лишить здоровья. С 1 апреля будет новый механизм финансирования учреждений здравоохранения, в том числе госпиталя для инвалидов войны. Госпиталю рекомендуют зарабатывать средства, но это не то учреждение, которое может зарабатывать деньги. Он должен лечить участников боевых действий, ветеранов войны. А это люди, которые могут не иметь средств, чтобы оплачивать свое лечение. За них это должно делать государство”, - сказал председатель Винницкой областной организации "Союз Чернобыль Украины” Николай Бойчук.
К митингующим вышел депутат областного совета и председатель бюджетной комиссии Геннадий Мазур и пообещал разобраться в ситуации.
Как стало известно ранее, депутаты Кировоградского областного совета в обращении к Кабмину попросили отсрочить проведение в области второго и третьего этапа медицинской реформы.
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