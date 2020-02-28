Льготники пикетировали Винницкую ОГА

28 февраля ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие от нее, а также ветераны войны в Афганистане пришли под стены Винницкой ОГА и устроили пикет

28 февраля ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие от нее, а также ветераны войны в Афганистане пришли под стены Винницкой ОГА и устроили пикет

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на 33-й канал. Люди требуют от местной власти не закрывать госпиталь для ветеранов войны и областной диспансер радиационной защиты и не сокращать в них места. "Сегодня мы собрались по одному вопросу - нас хотят лишить здоровья. С 1 апреля будет новый механизм финансирования учреждений здравоохранения, в том числе госпиталя для инвалидов войны. Госпиталю рекомендуют зарабатывать средства, но это не то учреждение, которое может зарабатывать деньги. Он должен лечить участников боевых действий, ветеранов войны. А это люди, которые могут не иметь средств, чтобы оплачивать свое лечение. За них это должно делать государство”, - сказал председатель Винницкой областной организации "Союз Чернобыль Украины” Николай Бойчук. К митингующим вышел депутат областного совета и председатель бюджетной комиссии Геннадий Мазур и пообещал разобраться в ситуации. Как стало известно ранее, депутаты Кировоградского областного совета в обращении к Кабмину попросили отсрочить проведение в области второго и третьего этапа медицинской реформы.

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