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28 февраля 2020, 16:33

Льготники пикетировали Винницкую ОГА

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28 февраля 2020, 16:33
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28 февраля ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие от нее, а также ветераны войны в Афганистане пришли под стены Винницкой ОГА и устроили пикет
28 февраля ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие от нее, а также ветераны войны в Афганистане пришли под стены Винницкой ОГА и устроили пикет

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на 33-й канал.

Люди требуют от местной власти не закрывать госпиталь для ветеранов войны и областной диспансер радиационной защиты и не сокращать в них места.

"Сегодня мы собрались по одному вопросу - нас хотят лишить здоровья. С 1 апреля будет новый механизм финансирования учреждений здравоохранения, в том числе госпиталя для инвалидов войны. Госпиталю рекомендуют зарабатывать средства, но это не то учреждение, которое может зарабатывать деньги. Он должен лечить участников боевых действий, ветеранов войны. А это люди, которые могут не иметь средств, чтобы оплачивать свое лечение. За них это должно делать государство”, - сказал председатель Винницкой областной организации "Союз Чернобыль Украины” Николай Бойчук.

К митингующим вышел депутат областного совета и председатель бюджетной комиссии Геннадий Мазур и пообещал разобраться в ситуации.

Как стало известно ранее, депутаты Кировоградского областного совета в обращении к Кабмину попросили отсрочить проведение в области второго и третьего этапа медицинской реформы.


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