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28 февраля 2020, 16:30

Решение Кабмина об ограничении льгот ветеранам признали неконституционным

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28 февраля 2020, 16:30
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Конституционный Суд Украины признал, что ограничения льгот ветеранам войны, которые ранее были утверждены Кабинетом министров отдельным положениям пункта 26 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса, не соответствуют Конституции Украины
Фото: Facebook
Конституционный Суд Украины признал, что ограничения льгот ветеранам войны, которые ранее были утверждены Кабинетом министров отдельным положениям пункта 26 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса, не соответствуют Конституции Украины

Об этом стало известно из соответствующего решения Конституционного Суда, передает RegioNews

"Этим решением Конституционный Суд Украины признал не не соответствующим Конституции Украины отдельное положение пункта 26 раздела VI" Заключительные и переходные положения "Бюджетного кодекса Украины", - сообщили в Контитуцийному суде.

Ею предусматривалось, что нормы и положения статей 12, 13, 14, 15 и 16 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" от 22 октября 1993 года № 3551-ХII применяются в порядке и размерах, установленных Кабинетом министров Украины, учитывая имеющиеся финансовые ресурсы государственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования ".

Согласно информации, этими положениями закона №3551 предусмотрены льготы участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним (статья 12), лицам с инвалидностью вследствие войны (статья 13), участникам войны (статья 14), лицам, на которых распространяется действие закона № 3551 (статья 15), лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной (статья 16).

Конституционный Суд Украины отметил, что государство не может в одностороннем порядке отказаться от обязательства по социальной защите лиц, которые уже выполнили свой долг перед по защите суверенитета и территориальной целостности.

В то же время невыполнение государством социальных обязательств в отношении ветеранов войны и лиц, на которых распространяется действие закона №3551, подрывает доверие к государству.

Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде 10 млн грн залога председателя Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну, который НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в вымогательстве 400 и получении 180 тысяч долларов неправомерной выгоды


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