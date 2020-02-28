Заместитель Секретаря СНБО назвал неудовлетворительными условия в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы

Сегодня в Черновцах с официальным визитом находится Алексей Соловьев, заместитель Секретаря Совета национальной безопасности Украины. Он изучал, готова ли Буковина к противодействию коронавируса

Фото: Черновицкая ОДА

Сегодня в Черновцах с официальным визитом находится Алексей Соловьев, заместитель Секретаря Совета национальной безопасности Украины. Он изучал, готова ли Буковина к противодействию коронавируса

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