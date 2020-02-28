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28 февраля 2020, 16:27 3

Заместитель Секретаря СНБО назвал неудовлетворительными условия в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы

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28 февраля 2020, 16:27 3
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Сегодня в Черновцах с официальным визитом находится Алексей Соловьев, заместитель Секретаря Совета национальной безопасности Украины. Он изучал, готова ли Буковина к противодействию коронавируса
Фото: Черновицкая ОДА
Сегодня в Черновцах с официальным визитом находится Алексей Соловьев, заместитель Секретаря Совета национальной безопасности Украины. Он изучал, готова ли Буковина к противодействию коронавируса

Об этом пишет ИА АСС, передает RegioNews.

Александр Соловьев посетил заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черновицкой ОГА, инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы и контрольно-пропускной пункт "Порубное".

"Черновицкая область в целом готова оказывать медицинскую помощь больным коронавирус. Сейчас есть проблема только с обеспечением медицинского персонала средствами личной защиты. То есть все необходимое есть, но запасов немного, - отметил Алексей Соловьев. - Будем искать пути решения".

Напомним, сегодня утром в Черновцы приехал заместитель главы РНБО Алексей Соловьев.


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