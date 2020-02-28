Одесские моряки два месяца не могут покинуть арестованное судно
23 моряка из Украины, в том числе одесситы, больше двух месяцев находятся на судне NewOrion в порту китайского города Цзянъинь
23 моряка из Украины, в том числе одесситы, больше двух месяцев находятся на судне NewOrion в порту китайского города Цзянъинь
Об этом сообщает волонтерское движение "Спільна мета", передает RegioNews со ссылкой на Думскую.
Владельцем судна, которое ходит под флагом Камеруна, является кипрская компания Vercania Holdings LTD. Она уже пять месяцев не выплачивает морякам зарплату.
На борту заканчивается питьевая вода, продукты питания, медикаменты и горючее, одному члену экипажа срочно необходима медицинская помощь.
Судовладелец никак не пытается решить указанные проблемы и бросил моряков и судно на произвол судьбы.
"Сейчас мы обращаемся к международным организациям помощи морякам и готовим соответствующие обращения в органы государственной власти Украины", — сообщили в организации.
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