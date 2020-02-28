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28 февраля 2020, 16:17

Во Львове создали карту велосипедной сети

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28 февраля 2020, 16:17
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Львов построил более 100 км велосипедных путей
Львов построил более 100 км велосипедных путей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет

Львов расширяет велосеть. В 2020 году в городе продолжают реализовывать масштабные строительства велосипедных дорожек на 4 больших дорогах — ул. Любинской, Сиховской, Кн. Ольги и пр. Черновола. Так, львовское коммунальное предприятие "Институт пространственного развития" создало карту велосети города по состоянию на февраль 2020 года.

Одним из самых масштабных проектов является строительство велодорожки на ул. Княгини Ольги, которая станет кратчайшим соединением между большим жилым районом на юге Львова и центральной частью города. Согласно проекту на улице будет обустроено около 18 тыс. м2 тротуаров, около 6 тыс. м2 велодорожки и до 1 тыс. м2 общей зоны.

Параллельно идет строительство велодорожки на пр. Черновола, которая позволит соединить центр города с пгт. Брюховичи.

Львов пересек отметку в 100 км велосипедных путей.


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