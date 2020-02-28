Президент уволил 6 глав РГА и назначил 14 в шести областях Украины
Как сообщает RegioNews, соответствующие документы опубликованы на сайте президента.
Так, были уволены:
Танасийчук Юрий Сергеевич с должности председателя Новоушицкой районной государственной администрации Хмельницкой области
Керопов Ашот Оганесович - Лозовской РГА Харьковской области
Третьяков Евгений Андреевич - Красноградской РГА Харьковской области
Гончаров Роман Анатольевич - Кегичевской РГА Харьковской области
Панчук Валентин Иванович - Крыжопольской РГА Винницкой области
Гаврилюк Владимир Александрович - Калиновской РГА Винницкой области
Все уволены в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины.
Назначения:
Олексюк Тарас Игоревич - глава Липовецкой районной государственной администрации Винницкой област.
Скалий Владимир Васильевич - Крыжопольской РГА Винницкой области.
Дмитрук Александр Александрович - Калиновской РГА Винницкой области.
Русначенко Валентин Владимирович - Бершадской РГА Винницкой области.
Хворостянов Анатолий Анатольевич - Ореховской РГА Запорожской области.
Стасул Емельян Богданович - Дрогобычской РГА Львовской области.
Емец Виктория Михайловна - Миргородской РГА Полтавской области.
Петренко Елена Александровна - Зачепиловской РГА Харьковской области.
Гамбарашвили Тамаз Темурович - Золочевской РГА Харьковской области.
Стаценко Джамал Русланович - Кегичевской РГА Харьковской области.
Кайдаш Александр Викторович - Красноградской РГА Харьковской области.
Засеев Андрей Русланович - Лозовской РГА Харьковской области.
Карплюк Максим Борисович - Сахновщинской РГА Харьковской области.
Соловей Александр Васильевич - Новоушицкой РГА Хмельницкой области.
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