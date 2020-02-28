Президент уволил 6 глав РГА и назначил 14 в шести областях Украины

Президент Зеленский подписал 20 распоряжений об увольнении и назначении глав районных администраций в Винницкой, Харьковской, Хмельницкой, Запорожской, Львовской, Полтавской областях

Фото: Офис президента Украины

Президент Зеленский подписал 20 распоряжений об увольнении и назначении глав районных администраций в Винницкой, Харьковской, Хмельницкой, Запорожской, Львовской, Полтавской областях

Как сообщает RegioNews, соответствующие документы опубликованы на сайте президента. Так, были уволены: Танасийчук Юрий Сергеевич с должности председателя Новоушицкой районной государственной администрации Хмельницкой области Керопов Ашот Оганесович - Лозовской РГА Харьковской области Третьяков Евгений Андреевич - Красноградской РГА Харьковской области Гончаров Роман Анатольевич - Кегичевской РГА Харьковской области Панчук Валентин Иванович - Крыжопольской РГА Винницкой области Гаврилюк Владимир Александрович - Калиновской РГА Винницкой области Все уволены в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины. Назначения: Олексюк Тарас Игоревич - глава Липовецкой районной государственной администрации Винницкой област. Скалий Владимир Васильевич - Крыжопольской РГА Винницкой области. Дмитрук Александр Александрович - Калиновской РГА Винницкой области. Русначенко Валентин Владимирович - Бершадской РГА Винницкой области. Хворостянов Анатолий Анатольевич - Ореховской РГА Запорожской области. Стасул Емельян Богданович - Дрогобычской РГА Львовской области. Емец Виктория Михайловна - Миргородской РГА Полтавской области. Петренко Елена Александровна - Зачепиловской РГА Харьковской области. Гамбарашвили Тамаз Темурович - Золочевской РГА Харьковской области. Стаценко Джамал Русланович - Кегичевской РГА Харьковской области. Кайдаш Александр Викторович - Красноградской РГА Харьковской области. Засеев Андрей Русланович - Лозовской РГА Харьковской области. Карплюк Максим Борисович - Сахновщинской РГА Харьковской области. Соловей Александр Васильевич - Новоушицкой РГА Хмельницкой области.

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