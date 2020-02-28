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28 февраля 2020, 16:14 8

Президент уволил 6 глав РГА и назначил 14 в шести областях Украины

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28 февраля 2020, 16:14 8
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Президент Зеленский подписал 20 распоряжений об увольнении и назначении глав районных администраций в Винницкой, Харьковской, Хмельницкой, Запорожской, Львовской, Полтавской областях
Фото: Офис президента Украины
Президент Зеленский подписал 20 распоряжений об увольнении и назначении глав районных администраций в Винницкой, Харьковской, Хмельницкой, Запорожской, Львовской, Полтавской областях

Как сообщает RegioNews, соответствующие документы опубликованы на сайте президента.

Так, были уволены:

Танасийчук Юрий Сергеевич с должности председателя Новоушицкой районной государственной администрации Хмельницкой области

Керопов Ашот Оганесович - Лозовской РГА Харьковской области

Третьяков Евгений Андреевич - Красноградской РГА Харьковской области

Гончаров Роман Анатольевич - Кегичевской РГА Харьковской области

Панчук Валентин Иванович - Крыжопольской РГА Винницкой области

Гаврилюк Владимир Александрович - Калиновской РГА Винницкой области

Все уволены в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины.

Назначения:

Олексюк Тарас Игоревич - глава Липовецкой районной государственной администрации Винницкой област.

Скалий Владимир Васильевич - Крыжопольской РГА Винницкой области.

Дмитрук Александр Александрович - Калиновской РГА Винницкой области.

Русначенко Валентин Владимирович - Бершадской РГА Винницкой области.

Хворостянов Анатолий Анатольевич - Ореховской РГА Запорожской области.

Стасул Емельян Богданович - Дрогобычской РГА Львовской области.

Емец Виктория Михайловна - Миргородской РГА Полтавской области.

Петренко Елена Александровна - Зачепиловской РГА Харьковской области.

Гамбарашвили Тамаз Темурович - Золочевской РГА Харьковской области.

Стаценко Джамал Русланович - Кегичевской РГА Харьковской области.

Кайдаш Александр Викторович - Красноградской РГА Харьковской области.

Засеев Андрей Русланович - Лозовской РГА Харьковской области.

Карплюк Максим Борисович - Сахновщинской РГА Харьковской области.

Соловей Александр Васильевич - Новоушицкой РГА Хмельницкой области.


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