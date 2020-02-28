Назначили новую замглавы Волынской облгосадминистрации
Об этом говорится на сайте Волынской ОГА, сообщает RegioNews.
На эту должность Татьяну Щербак назначили сегодня, 28 февраля.
Согласно декларации новой замглавы ОГА, она руководительницей общественной организации "Конгресс женщин мира".
Справка:
Татьяна Щербак родилась 12 мая 1980 в Черновицкой области.
Получила полное высшее образование в Национальном университете пищевых технологий и квалификацию специалиста информационных и управляющих систем и технологий.
В 2002 году начала трудовую деятельность в должности регионального менеджера ООО "Аптека Биокон".
С 2006 года - руководитель отдела продаж промышленного сектора ТФГ "Прайд".
С 2007 года работала директором автосалона ООО "АвтоЦентр-Киев".
С 2013 года руководила направлением ООО "Бьюти Бутик Украина".
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