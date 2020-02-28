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28 февраля 2020, 16:02 3

Кличко рассказал об отношениях с Офисом президента

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28 февраля 2020, 16:02 3
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что у него нормальные отношения со всеми ветвями власти, в том числе с Офисом президента
Фото: facebook/Vitaliy.Klychko
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что у него нормальные отношения со всеми ветвями власти, в том числе с Офисом президента

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"Я делаю свою работу, у меня много вызовов. И могу сказать, что перетягивание канатов и дестабилизация в столице Украины может иметь негативные последствия для всей страны. Убежден в том, что если кто-то хочет досрочных выборов, если кто-то хочет кого-то подвинуть, то есть один демократический способ - это выборы. Следующие выборы будут в октябре этого года. И пусть они (представители ОП - ред.) дождутся и затем выдвигают своих кандидатов, предлагают программу, получают поддержку киевлян", - сказал городской голова.

При этом на вопрос журналистов, какие у него отношения с Офисом президента, Кличко ответил, что "нормальные, ровные рабочие отношения со всеми ветвями власти".

Напомним, 24 июля 2019 Кабмин получил письмо от ОПУ с просьбой направить представление об увольнении Кличко с должности главы КГГА.

4 сентября правительство согласовало освобождение Кличко с должности главы КГГА. После этого Кличко подал иск к Кабинету министров Украины и главы правительства Алексея Гончарука с просьбой признать противоправными действия КМУ о внесении президенту представления от 4 сентября об освобождении его от должности председателя КГГА в связи с истечением срока полномочий главы государства.


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