Прокуратура объявила о подозрении "атаману", который захватывал Совета Крыма в 2014 году
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Им инкриминировали ч. 5 ст. 260 УК Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишением свободы на срок от десяти до п'ятнадцяти лет.
Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, в 2014 году, будучи "атаманом крымского регионального отделения союза казаков-воинов России и зарубежья" возглавлял подразделение "казаков", который вошел в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".
Во время митинга в поддержку территориальной целостности Украины 26 февраля 2014 года, подозреваемые вместе с другими "самообороновцами" принимали участие в разгоне и задержании проукраинских активистов, а также захвате здания Верховного Совета АР Крым.
"Крымский казачий атаман" среди прочего также осуществлял блокирование и захват административных зданий г. Симферополь, пограничного Управления и воинских частей в результате чего "казаки" завладели комнатой оружия.
В настоящее время подозреваемые объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местопребывания.
Ранее сообщалось, что прокуратура объявила в розыск двух участников "Самообороны Крыма".
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