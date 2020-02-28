Прокуратура объявила о подозрении "атаману", который захватывал Совета Крыма в 2014 году

Прокуратура и полиция АР Крым сообщили о подозрении "самообороновцу" и "Крымскому казачьему атаману"

Прокуратура и полиция АР Крым сообщили о подозрении "самообороновцу" и "Крымскому казачьему атаману"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Им инкриминировали ч. 5 ст. 260 УК Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишением свободы на срок от десяти до п'ятнадцяти лет.

Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, в 2014 году, будучи "атаманом крымского регионального отделения союза казаков-воинов России и зарубежья" возглавлял подразделение "казаков", который вошел в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

Во время митинга в поддержку территориальной целостности Украины 26 февраля 2014 года, подозреваемые вместе с другими "самообороновцами" принимали участие в разгоне и задержании проукраинских активистов, а также захвате здания Верховного Совета АР Крым.

"Крымский казачий атаман" среди прочего также осуществлял блокирование и захват административных зданий г. Симферополь, пограничного Управления и воинских частей в результате чего "казаки" завладели комнатой оружия.

В настоящее время подозреваемые объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местопребывания.

Ранее сообщалось, что прокуратура объявила в розыск двух участников "Самообороны Крыма".