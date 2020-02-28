Нужно найти консенсус между интересами государства и общин - Андрей Клочко

Для успешного завершения реформы децентрализации необходимо укрепить взаимное доверие

Для успешного завершения реформы децентрализации необходимо укрепить взаимное доверие

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко по итогам заседания Совета развития общин и территорий при Луганской ОГА. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу председателя Комитета.

В пятницу, 28 февраля, во время заседания состоялось публичное обсуждение проекта изменений в Конституцию в части децентрализации при участии вице-премьер-министра Украины - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля, Андрея Клочко, представителей областной и районных госадминистраций Луганщины, органов местного самоуправления, экспертов, ученых, международных организаций и штаба ООС.

"Изменения в Конституцию не могут быть внесены без мнения общественности. Нам нужно найти консенсус между интересами государства и общества. Сегодня мы услышали предложения и замечания представителей Луганщины, что очень для нас важно с точки зрения безопасности", - рассказал Андрей Клочко после обсуждений.

Парламентарий подчеркнул, что реформа децентрализации должна иметь четкие "красные линии", чтобы сохранить территориальную целостность.

"У государства должны быть инструменты реагирования на решения местных советов, если они будут нарушать Конституцию или угрожать суверенитету. Цель этих обсуждений - найти решения, объединяющие общество вокруг реформы децентрализации", - отметил Андрей Клочко.

Народный избранник добавил, что стороны должны укрепить доверие друг к другу и определить общие точки, которые устроят государственную власть и местное самоуправление.

Отметим, что Андрей Клочко вместе с Денисом Шмыгалем со вчерашнего дня, 27 февраля, находятся с рабочим визитом в Донецкой и Луганской областях.