Распространение коронавируса: британский парламент соберется на экстренное заседание

В понедельником, 2 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет экстренное заседание правительства

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В понедельником, 2 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет экстренное заседание правительства

Об этом со ссылкой на Independent передает RegioNews.

Сообщается, что Борис Джонсон созвал экстренное заседание правительства, чтобы обсудить быстро растущую глобальную кризисную ситуацию вокруг коронавируса.

Это будет первая встреча, посвященная коронавирусу с участием Джонсона. Как отметил представитель британского премьера, Борис Джонсон хочет лично проконтролировать, что в ситуации с коронавирусом в Британии будет сделано все возможное для его преодоления.

Как ранее сообщалось, общее количество больных коронавирус на территории Великобритании возросло до 19 человек. Еще один случай заражения зафиксирован в Северной Ирландии. В Украине подтвержденных случаев заражения коронавируса COVID-19 нет.