У Кропивницкого школьника, вместо коронавируса, обнаружили другое заболевание

8-летний мальчик, который 27 февраля болен атипичной пневмонией

Фото: Pixabay

8-летний мальчик, который 27 февраля болен атипичной пневмонией

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Общественное:Кропивницкий”.

Несколько дней тому ребенок вернулся со спортивных соревнований в Италии. Начал жаловаться на температуру и головную боль. Его госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы Кропивницкого и поместили в специальный бокс. С пострадавшим несовершеннолетним рядом находится один из родителей.

"Появиляс ребенок с клиническими признаками ОРВИ. Нам стало известно, что он была в пределах Италии. На всякий случай, мы изолировали ребенка. Сейчас он находится в травмоинфекционном боксе. Принимает лечение от вируса гриппа. Сразу была сделана диагностика. Есть результат по парагриппу, и отрицательный результат скоростной на коронавирус. На сегодняшний день в области отсутствует эта болезнь", – сказал директор областного департамента здравоохранения Олег Рыбальченко.

Как сообщали RegioNews ранее, 25 февраля на Закарпатье в прибывшей из Италии женщины обнаружили повышенную температуру. Ее поместили на обследование. Коронавирус медики не обнаружили.