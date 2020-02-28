У Кропивницкого школьника, вместо коронавируса, обнаружили другое заболевание
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Общественное:Кропивницкий”.
Несколько дней тому ребенок вернулся со спортивных соревнований в Италии. Начал жаловаться на температуру и головную боль. Его госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы Кропивницкого и поместили в специальный бокс. С пострадавшим несовершеннолетним рядом находится один из родителей.
"Появиляс ребенок с клиническими признаками ОРВИ. Нам стало известно, что он была в пределах Италии. На всякий случай, мы изолировали ребенка. Сейчас он находится в травмоинфекционном боксе. Принимает лечение от вируса гриппа. Сразу была сделана диагностика. Есть результат по парагриппу, и отрицательный результат скоростной на коронавирус. На сегодняшний день в области отсутствует эта болезнь", – сказал директор областного департамента здравоохранения Олег Рыбальченко.
Как сообщали RegioNews ранее, 25 февраля на Закарпатье в прибывшей из Италии женщины обнаружили повышенную температуру. Ее поместили на обследование. Коронавирус медики не обнаружили.
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